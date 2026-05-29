In Nauort gegen Mülhofen
Reserve des FV Engers ist heiß auf ihr Finalspiel
Am 3. Mai trennten sich der FV Engers II (grüne Trikots) und der TV Mülhofen 2:2-Remis. Am Sonntag stehen sich die Teams in Nauo
Am 3. Mai trennten sich der FV Engers II (grüne Trikots) und der TV Mülhofen 2:2-Remis. Am Sonntag stehen sich die Teams in Nauort gegenüber.
Jörg Niebergall

Zwei Entscheidungsspiele mit Ww/Wied-Beteiligung stehen am Wochenende in der Kreisliga B an. In Linz geht es am Samstag um den Klassenverbleib, in Nauort wollen zwei Teams am Sonntag den Aufstieg feiern. 

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Am Wochenende stehen in der Fußball-Kreisliga B zwei Entscheidungsspiele an, bei denen es um Auf- und Abstieg geht. FV Rot-Weiß Erpel – Kickers Westerwald Buchholz (Sa., 17.30 Uhr in Linz). Der FV Rot-Weiß Erpel und die Kickers Westerwald Buchholz beendeten die Saison in der B3 punktgleich mit 17 Zählern.

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