Reserve des FV Engers ist heiß auf ihr Finalspiel

Zwei Entscheidungsspiele mit Ww/Wied-Beteiligung stehen am Wochenende in der Kreisliga B an. In Linz geht es am Samstag um den Klassenverbleib, in Nauort wollen zwei Teams am Sonntag den Aufstieg feiern.

Am Wochenende stehen in der Fußball-Kreisliga B zwei Entscheidungsspiele an, bei denen es um Auf- und Abstieg geht.

Der FV Rot-Weiß Erpel und die Kickers Westerwald Buchholz beendeten die Saison in der B3 punktgleich mit 17 Zählern.