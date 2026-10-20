Kellerduell in Dahlheim
Reserve der SG Rheinhöhen greift nach dem Strohhalm 
Michael Roll (rechts, im Zweikaüpf mit Niederneisens Axel Heymann) will mit seiner SG Rheinhöhen II den Abwärtstrend endlich sto
Michael Roll (rechts, im Zweikaüpf mit Niederneisens Axel Heymann) will mit seiner SG Rheinhöhen II den Abwärtstrend endlich stoppen.
Andreas Hergenhahn

Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg im Nachholspiel beim abstiegsgefährdeten TuS Singhofen gedenkt die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Mittwochabend ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5 auf fünf Zähler auszubauen. 

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Reichlich Spannung versprechen die verbleibenden Wochentags-Spiele in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B. Während in Dahlheim und Singhofen am Mittwoch Ausgefallenes nachgeholt wird, steht am Donnerstag in Welterod ein Vorgriff aufs Wochenende auf dem Programm.
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