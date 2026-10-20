Das Ziel ist klar: Mit einem Sieg im Nachholspiel beim abstiegsgefährdeten TuS Singhofen gedenkt die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen am Mittwochabend ihren Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5 auf fünf Zähler auszubauen.
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Reichlich Spannung versprechen die verbleibenden Wochentags-Spiele in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B. Während in Dahlheim und Singhofen am Mittwoch Ausgefallenes nachgeholt wird, steht am Donnerstag in Welterod ein Vorgriff aufs Wochenende auf dem Programm.