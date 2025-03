Von Spitzenspiel bis Abstiegskampf und Trainertrennung haben die B-Klassen einiges zu bieten.

Kreisliga B2

Nach den jüngsten beiden Siegen und drei Punkten am „grünen Tisch“ durch den Nichtantritt der SG Rennerod II hat sich die SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach auf den dritten Rang verbessert und will diesen im Heimspiel gegen den TuS Niederahr II festigen (So., 16 Uhr in Mündersbach). Derweil haben sich die Grenzbachtaler mit sofortiger Wirkung vom Trainer der zweiten Mannschaft, Michael Lange, getrennt und mit Daniel Kaiser einen Nachfolger aus den eigenen Reihen präsentiert, der zur neuen Saison übernimmt.

Kreisliga B3

Im Kellerduell treffen mit der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II und dem FV Rot-Weiß Erpel zwei Teams aufeinander, die am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen tanken konnten durch ihre 4:0-Siege (So., 12.45 Uhr in Berod). Davon können die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II und die SG Vettelschoß/St. Katharinen II nur träumen, die vor dem direkten Duell beide im Jahr 2025 noch keinen Punkt ergattern konnten (So., 13 Uhr in Willroth).

Das Spitzenspiel steigt in Rheinbreitbach, wo der Ligaprimus gegen den Tabellendritten SV Rengsdorf seine starke Rückrundenbilanz (fünf Siege, 25:1 Tore) weiter ausbauen möchte (So., 14.30 Uhr). Bei Rengsdorf endet die Amtszeit von Trainer Erich Langhard im Sommer. „Der Vertrag wurde von Vereinsseite aus nicht verlängert. Man möchte sich neu ausrichten“, sagt Langhard.

Die beiden Tabellennachbarn SG Thalhausen/Maischeid und Kickers Westerwald Buchholz können befreit aufspielen, da sie beide weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun haben (So., 14.30 Uhr in Großmaischeid). Der TuS Asbach II geht als Außenseiter in die Partie beim SSV Weyerbusch, der stärksten Heimmannschaft der Liga (So., 14.30 Uhr).

Kreisliga B4

Die Oberliga-Reserve des FV Engers möchte im Titelrennen mit einem Sieg bei den Sportfreunden Miesenheim vorlegen und sich zumindest für zwei Nächte die Tabellenführung sichern (Fr., 19.30 Uhr). Der FC Plaidt II (13 Punkte) scheint die einzige Mannschaft zu sein, die der SSV Heimbach-Weis II (neun Punkte) noch überholen kann. Daher ist ein Sieg für den Tabellenvorletzten Pflicht, um bis auf einen Zähler an den Konkurrenten heranzurücken (So., 12.30 Uhr). Nach dem Sieg gegen die SG Feldkirchen will der CSV Neuwied dem nächsten Aufstiegskandidaten die Suppe versalzen und den neuen Tabellenführer VfL Wied Niederbieber ärgern (So., 14.30 Uhr in Feldkirchen).

Nach drei Niederlagen gegen Teams aus der oberen Tabellenregion hat der SV Melsbach im Heimspiel gegen das Schlusslicht SV Ruitsch-Kerben drei Zähler fest eingeplant (So., 14.30 Uhr). Der VfL Oberbieber steht nach dem 0:3 gegen Hausen erstmals seit dem siebten Spieltag nicht mehr an der Spitze und möchte sich gegen die SG Hambuch den Frust von der Seele schießen (So., 15 Uhr). Die SG Neuwied ist gewarnt und will es beim TuS Hausen besser machen als die Oberbieberer (So., 15 Uhr).

Die Begegnung der SG Feldkirchen/Hüllenberg bei der SG Maifeld-Elztal II wurde auf Mittwoch, 30. April, verlegt.