Schlusslicht düpiert Zweiten Rengsdorf machts im Stile einer Spitzenmannschaft Daniel Korzilius 20.09.2026, 19:29 Uhr

i Jannik Nau (links) erzielte das zwischenzeitliche 3:0 für den SV Rengsdorf beim Spiel in Raubach gegen die SG Puderbach II (rote Trikots). Durch den Ausrutscher vom Zweiten CSV Neuwied konnte der SV den Abstand an der Spitze nun auf drei Punkte ausbauen. Jörg Niebergall

Währender der CSV Neuwied als Tabellenzweiter beim (bis dato) Schlusslicht SG Rheinbreitbach II ausrutscht, bleibt der Primus aus Rengsdorf weiter in der Spur. Der SV macht in Raubach in Halbzeit eins vier Tore aus vier Chancen und siegte 5:2.

Während der Tabellenführer SV Rengsdorf sich am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 beim 5:2 bei der SG Puderbach II keine Blöße gab, verlor der Tabellenzweite CSV Neuwied beim bisherigen Schlusslicht SV Rheinbreitbach II sensationell mit 0:2.







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