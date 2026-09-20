Währender der CSV Neuwied als Tabellenzweiter beim (bis dato) Schlusslicht SG Rheinbreitbach II ausrutscht, bleibt der Primus aus Rengsdorf weiter in der Spur. Der SV macht in Raubach in Halbzeit eins vier Tore aus vier Chancen und siegte 5:2.
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Während der Tabellenführer SV Rengsdorf sich am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 beim 5:2 bei der SG Puderbach II keine Blöße gab, verlor der Tabellenzweite CSV Neuwied beim bisherigen Schlusslicht SV Rheinbreitbach II sensationell mit 0:2.