Neuwieds Partie wurde verlegt Rengsdorf ist nach 5:1 zurück an der Tabellenspitze Daniel Korzilius 18.10.2026, 21:54 Uhr

i Während das Spiel des CSV Neuwied (in Grau) kurzfristig verlegt wurde, gewann Asbach II (in Rot) mit 5:0 gegen Roßbach. Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 sorgt Rengsdorf mit einem klaren 5:1-Sieg für Furore und erobert die Spitze. Luis Schäfer glänzt erneut mit einem Dreierpack für Asbach II. Die Partie CSV Neuwied gegen HSV Neuwied II wurde kurzfristig verlegt.

Der SV Rengsdorf hat durch das 5:1 beim SV Rheinbreitbach II am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 wieder die Tabellenführung übernommen, da die Partie des zuvor punktgleichen Spitzenreiters CSV Neuwied beim HSV Neuwied II kurzfristig auf Sonntag, 22.







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