Neuwieds Partie wurde verlegt
Rengsdorf ist nach 5:1 zurück an der Tabellenspitze
Während das Spiel des CSV Neuwied (in Grau) kurzfristig verlegt wurde, gewann Asbach II (in Rot) mit 5:0 gegen Roßbach.
Während das Spiel des CSV Neuwied (in Grau) kurzfristig verlegt wurde, gewann Asbach II (in Rot) mit 5:0 gegen Roßbach.
Jörg Niebergall

In der Kreisliga B3 sorgt Rengsdorf mit einem klaren 5:1-Sieg für Furore und erobert die Spitze. Luis Schäfer glänzt erneut mit einem Dreierpack für Asbach II. Die Partie CSV Neuwied gegen HSV Neuwied II wurde kurzfristig verlegt.

Lesezeit 3 Minuten
Der SV Rengsdorf hat durch das 5:1 beim SV Rheinbreitbach II am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 wieder die Tabellenführung übernommen, da die Partie des zuvor punktgleichen Spitzenreiters CSV Neuwied beim HSV Neuwied II kurzfristig auf Sonntag, 22.
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