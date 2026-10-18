In der Kreisliga B3 sorgt Rengsdorf mit einem klaren 5:1-Sieg für Furore und erobert die Spitze. Luis Schäfer glänzt erneut mit einem Dreierpack für Asbach II. Die Partie CSV Neuwied gegen HSV Neuwied II wurde kurzfristig verlegt.
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Der SV Rengsdorf hat durch das 5:1 beim SV Rheinbreitbach II am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 wieder die Tabellenführung übernommen, da die Partie des zuvor punktgleichen Spitzenreiters CSV Neuwied beim HSV Neuwied II kurzfristig auf Sonntag, 22.