In der Fußball-Kreisliga B 7 setzt sich Kripp mit einem klaren 4:0-Sieg an die Spitze. Überraschungen bleiben nicht aus: Vinxtbachtal verliert, Remagen glänzt.
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In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der SV Kripp mit einem 4:0-Erfolg bei der SG Westum/Löhndorf II seine Spitzenposition bestätigt. Die SG Vinxtbachtal Brohl, die hätte gleichziehen können, unterlag mit 2:5 beim SV Remagen. Dahinter gewann das Verfolgertrio bestehend aus der SG Dernau/Mayschoß, der SG Walporzheim/Bachem und dem SC Rhein-Ahr Sinzig ihre Spiele und sorgt weiter für ein spannendes Rennen im oberen Tabellendrittel.