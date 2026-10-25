Walporzheim gewinnt mit 3:0 Remagen überrascht mit 5:3 gegen Vinxtbachtal Lutz Klattenberg 25.10.2026, 19:03 Uhr

i Der Walporzheimer Kapitän Nico Schooß (in der Mitte im blauen Trikot) führte seine SG zum 3:0-Sieg gegen die SpVgg Burgbrohl (gelbe Trikots). Martin Gausmann

In der Fußball-Kreisliga B 7 setzt sich Kripp mit einem klaren 4:0-Sieg an die Spitze. Überraschungen bleiben nicht aus: Vinxtbachtal verliert, Remagen glänzt.

In der Fußball-Kreisliga B 7 hat der SV Kripp mit einem 4:0-Erfolg bei der SG Westum/Löhndorf II seine Spitzenposition bestätigt. Die SG Vinxtbachtal Brohl, die hätte gleichziehen können, unterlag mit 2:5 beim SV Remagen. Dahinter gewann das Verfolgertrio bestehend aus der SG Dernau/Mayschoß, der SG Walporzheim/Bachem und dem SC Rhein-Ahr Sinzig ihre Spiele und sorgt weiter für ein spannendes Rennen im oberen Tabellendrittel.







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