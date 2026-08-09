In der Fußball-Kreisliga B 7 dominiert die SG Westum II mit einem 7:1-Sieg, während Luca Marx mit einem Hattrick glänzt. Überraschungen und packende Duelle prägen den Auftakt der Liga.
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Fünf Heim- und zwei Auswärtssiege hat der sonnige Auftakt in der Fußball-Kreisliga B 7 geboten. Den höchsten Erfolg feierte die Westumer Reserve beim 7:1 gegen Aufsteiger SpVgg Burgbrohl – und ist damit erster Tabellenführer. Die drei A-Klassen-Absteiger unterstrichen direkt ihre Ambitionen oben mitzuspielen.