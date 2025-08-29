Wahrt das Trio an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B5 am Sonntag die jeweils weiße Weste? Sammelt die TuS Niederneisen endlich die ersten Punkte? Diese und weitere spannende Fragen werden am Sonntagnachmittag auf den Sportplätzen der Region beantwortet.

SG Mühlbachtal II – TuS Weinähr (So., 12.15 Uhr, VfL-Platz an der Lauterter Straße). Zwei punktlose Mannschaften treffen in Nastätten aufeinander. „Für uns gilt es als Aufsteiger gilt es jede Woche die etablierten Teams zu ärgern und unsere Chancen zu nutzen“, hofft Weinährs Trainer Luca Kunkler, dass der Knoten bei seiner Elf gegen auf Augenhöhe liegende Konkurrenz platzt. Gleiches gilt selbstredend auch für Dirk Lüddemann und Rolf Bruchhäuser, das Duo aus dem Blauen Ländchen. „Gegen Weinähr sollen die ersten Punkte eingefahren werden“, fordert Bruchhäuser. Klar ist: Der Verlierer der Begegnung steckt zunächst einmal im Tabellenkeller fest.

„Wir wollen an die Leistung der ersten 60 Minuten gegen Mühlbachtal anknüpfen und mit der vollen Punkteausbeute den Heimweg antreten.“

TuS Nassaus Trainer Christian Thisse-Gemmer vor dem Gastspiel in Bornich

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Nassau (So., 12.15 Uhr, in Bornich). Auf dem ersten Punktgewinn gegen die SG Rheinhöhen II gilt es für Philipp Itzel und Co. aufzubauen. Allerdings geht’s nun gegen ein Top-Team der Liga, das auf den Loreleyhöhen weiter auf der Erfolgswelle reiten will und nichts zu verschenken hat. „Wir wollen an die Leistung der ersten 60 Minuten gegen Mühlbachtal anknüpfen und mit der vollen Punkteausbeute den Heimweg antreten“, sagt TuS-Trainer Christian Thisse-Gemmer. „Bogel ist aber nicht zu unterschätzen. Ich stufe sie als unangenehm ein. Sie sind definitiv stärker, als es ihr aktueller Tabellenplatz vermuten lässt.“ Die Nassovia tritt in Bornich ohne Eric Schneider (Umzug) und Joel Fehling (Fuß-Operation) an, fraglich ist der Einsatz Cenk Barutcus (Zerrung).

i Wie oft dürfen sich Kerim Cimendag (Mitte) und Co. am Sonntag in Welschneudorf wohl über Treffer ihrer SG Aar-Einrich freuen? ANDREAS HERGENHAHN

SG Elbert/Horbach II – SG Aar-Einrich (So., 12.30 Uhr, in Welschneudorf). Trotz vieler Ausfälle ist der Saisonstart der SG Aar-Einrich gelungen. „Einigen unserer Spieler sind momentan Geburtstagsfeiern von Freunden oder die Dorfkirmes im Nachbarort wichtiger als ein Fußballspiel. Ich hoffe, dass sich dies in den nächsten Wochen ändert“, schlägt Trainer Andreas Weyl kritische Töne an und stimmt in den Chor vieler Kollegen ein. „Die Elberter haben mit dem 5:3-Sieg gegen Singhofen gezeigt, dass sie keinesfalls zu unterschätzen sind. Wir sind also gewarnt und werden uns steigern müssen, um von dort etwas mitnehmen zu können.“

Spfr Bad Ems – TuS Katzenelnbogen/Klingelbach (So., 14.30 Uhr). In einer Neuauflage des Pokalspiels, das die Kurstädter in Unterzahl mit 6:2 für sich entschieden, liegt der „Druck“ bei den Fleckern, die bei einer Niederlage auf der Insel Silberau zunächst einmal der Musik und dem Mitabsteiger von der Lahn hinterherlaufen müssten. „Wir freuen uns auf das Spiel und sind gut vorbereitet“, peilt Spfr-Coach Süleyman Düzce den vierten Dreier im vierten Punktspiel an. TuS-Kollege Jan Noppe muss zwar auf Urlauber und Angeschlagene verzichten. „Dennoch fahren wir mit einem guten Kader dorthin.“ Die Bad Emser zählt Noppe zu den aussichtsreichsten Titelkandidaten. „Sie werden am Ende ganz oben dabei sein.“ Der Niederländer erwartet ein 50:50-Spiel. „Beide Mannschaften werden sich alles abverlangen.“

Marco Müller will Position im vorderen Mittelfeld festigen

FSV Welterod – SG Rheinhöhen II (So., 14.30 Uhr). Der erfahrene FSV-Trainer Karl Stern muss personell erneut viel improvisieren. „Es gilt die Defensive zu stärken, damit auch mal ein eigenes Tor für drei Punkte reicht“, hofft der Wiesbadener auf mehr Stabilität und Konstanz. „Es wird aber länger dauern, als ich zunächst dachte.“ Der Gast aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath hat bisher sieben von neun möglichen Punkten gesammelt und kommt daher mit breiter Brust in die Vogtei. „Das letzte Spiel gegen Bogel hat gezeigt, dass wir auch gegen stark einzuschätzende Gegner mithalten können. In Welterod zu spielen bedeutet immer eine besondere Herausforderung. Der FSV hat derzeit zwar erst einen Punkt auf dem Konto, was die Leistungsstärke aber nicht annähernd wiedergibt. Ich erwarte ein spannendes Spiel auf Augenhöhe.“ Das Fehlen der Langzeitverletzten versucht die SG zu kompensieren. In den beiden nächsten Spielen wollen wir mindestens 4 Punkte holen, um so unsere Position im vorderen Mittelfeld zu festigen“, sagt Trainer Marco Müller.

TuS Niederneisen – SG Altendiez/Gückingen II (So., 14.30 Uhr). TuS-Trainer Ken Rauner nennt das Kind beim Namen: „Bei uns kann man von einem klassischen Fehlstart reden. Viele Spieler sind angeschlagen, was allerdings keine Ausrede sein darf. Wir müssen uns jetzt auf die Tugenden des Fußball konzentrieren: Kämpfen und Laufen. Wenn wir das umsetzen, bin ich mir sicher, dass wir Punkte holen werden.“ Den Gast stuft er als Team ein, das mit vielen guten Spielern aus zwei Mannschaften gespickt ist. SG-Trainer Marcel Heibel nimmt die immer noch in den Startblöcken steckende TuS sehr ernst und nimmt seine ungeschlagenen Kadetten in die Pflicht. „Wir müssen aufhören Geschenke für den Gegner zu verteilen.“ Personell könnte es knifflig werden, da alle drei Mannschaften der SG fast zeitgleich im Einsatz sind.

TuS Singhofen – SG Nievern/Arzbach (So., 14.30 Uhr). Dem erst einen Zähler aufweisenden TuS droht ein kapitaler Fehlstart, denn mit der SG Nievern kommt ein nach drei Siegen hochmotivierter Kontrahent an die Bäderstraße. „Sie haben eine junge Mannschaft, die sich scheinbar schnell gefunden hat und mit großer Freude auftritt“, hat TuS-Trainer Nino Eifler großen Respekt vor den Kombinierten. Eifler kann aus dem Vollen schöpfen. „Ein paar Jungs haben aber noch Trainingsrückstand. Das gilt es mit der richtigen Einstellung zu kompensieren.“ SG-Coach Michael Reibel misst letztjährigen A-Ligisten nicht an der Tabelle. „Ich erwarte einen starken Gegner, der gegen gute Mannschaften enge Ergebnisse geliefert hat.“ Auf den verletzten Anton Rau müssen Reibel und sein Assistent Timo Hoffmeyer verzichten.