Thisse-Gemmer beweist Größe Referee wird entlastet: Kein Grund für große Vorwürfe Stefan Nink 21.10.2026, 12:12 Uhr

i Der junge Nassauer Keeper Michel Obergfell wurde nach gehaltenem Strafstoß zurückgepfiffen und musste sich dann in der Wiederholung geschlagen geben. Futsch waren für die Nassovia zwei wertvolle Zähler. Andreas Hergenhahn

Aus dem Sattel waren am Sonntag viele gegangen, die es mit der TuS Nassovia halten, nachdem der Schiedsrichter einen Elfmeter wiederholen ließ, der dann von der SG Elbert zum 2:2-Endstand verwandelt wurde. Doch die Wogen haben sich längst geglättet.

Dass im Fußball strittige Szenen von Beteiligten teils komplett unterschiedlich bewertet werden, kommt nicht selten vor. Jüngstes Beispiel war am vergangenen Sonntag eine Aktion in der 89. Minute des Derbys in der Kreisliga B5 zwischen der TuS Nassovia Nassau und der SG Elbert/Horbach II.







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