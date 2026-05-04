Aufstieg fix, Titel vor Augen Puderbach setzt sich auf neun Punkte von Mülhofen ab Leon Böckling, Max Buchmayer 04.05.2026, 11:51 Uhr

i Bei der SG Grenzbachtal konnte Primus SG Puderbach (rote Trikots) den nächsten Sieg einfahren. Den Aufstieg haben die Puderbacher damit schon sicher. Jörg Niebergall

Während der Kampf um Platz zwei noch offen ist, führt an der Spitze der Kreisliga B4 an der SG Puderbach wohl kein Weg vorbei. Die Meisterschaft ist fast besiegelt. Im Kampf gegen den Abstieg bleibt es weiterhin spannend.

Weil die Verfolger die Punkte teilten, ist der SG Puderbach die Meisterschaft in der Kreisliga B4 kaum noch zu nehmen. Angesichts der überragenden Bilanz von 64 Punkten aus 23 Spielen ist der Aufstieg auch so schon fix, da im Vergleich der Tabellenzweiten die Quotientenregel angewandt wird.







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