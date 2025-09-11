Wer darf sich in der Kreisliga B4 über den sechsten Sieg im sechsten Spiel freuen? In Bendorf-Sayn treffen zwei Teams aufeinander, die perfekt in die Saison gestartet sind. In der B3 sind in Rheinbreitbach wohl Tore garantiert...

Besonders ein Aufeinandertreffen zweier Topteams in der Staffel 4 sticht aus Neuwieder Sicht in den B-Klassen an diesem Wochenende hinaus. In der Staffel 3 treffen dagegen die beiden schwächsten Abwehrreihen der Staffel aufeinander.

B1

Nach dem 0:7-Debakel in Friesenhagen wird die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen den Tabellenführer SG Herdorf um Schadensbegrenzung bemüht sein (So., 12.30 Uhr in Lautzert).

B3

Die beiden schwächsten Abwehrreihen der Liga treffen beim Duell zwischen dem Aufsteiger SV Rheinbreitbach II (21 Gegentore) und dem SV Windhagen II (26 Gegentore) aufeinander (So., 12 Uhr). Nach den jüngsten beiden Niederlagen (2:12 Tore) peilt die SG St. Katharinen/Vettelschoß II gegen den noch sieglosen FV Rot-Weiß Erpel den dritten Saisonsieg an (So., 13 Uhr, in Vettelschoß). Die Kickers Westerwald Buchholz hatten sich den Saisonstart sicherlich anders vorgestellt: Nach drei Niederlagen und nur einem Sieg findet sich der Dritte der Vorsaison im unteren Drittel wieder. Am vergangenen Spieltag unterlagen die Kickers beim TuS Asbach II nach einer 3:0-Führung noch mit 3:4 und empfangen nun mit der SG Feldkirchen/Hüllenberg die Überflieger der Liga, die eine weiße Weste von vier Siegen und eine Tordifferenz von 31:4 vorweisen können (So., 14 Uhr). Nach drei Siegen in Folge (20:2 Tore) hat sich der CSV Neuwied in der Tabelle oben eingenistet und möchte gegen die zweite Mannschaft der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth seine Formstärke erneut unter Beweis stellen (So., 14.30 Uhr, in Feldkirchen). Die beiden Tabellennachbarn SV Rengsdorf und TuS Asbach II haben jeweils zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto (So., 14.30 Uhr). Die Gastgeber konnten ihre beiden bisherigen Heimspiele gewinnen und blieben dabei ohne Gegentreffer.

B4

Die SG Maischeid/Thalhausen möchte mit einem Erfolg bei der SG Augst Eitelborn/Neuhäusel/Hillscheid II das Kirmes-Wochenende in Großmaischeid einläuten (Fr., 19.30 Uhr, in Hillscheid). Der FV Engers II strebt beim FSV Ebernhahn (Sa., 15.30 Uhr) den fünften Sieg im sechsten Spiel an. Die Gastgeber haben sich nach schwachem Start jedoch gefangen und an den vergangenen beiden Spieltagen zwei überzeugende Siege mit jeweils fünf geschossenen Toren eingefahren. Beim Tabellenletzten SV Niederwerth II will die SG Grenzbachtal Roßbach/Mündersbach/Marienhausen mit dem zweiten Sieg in Folge den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen (So., 11 Uhr). Fünf Spiele, fünf Siege: Sowohl der TV Mülhofen als auch die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach/Wienau sind perfekt in die Saison gestartet und treffen nun im Spitzenspiel aufeinander (So., 14.30 Uhr, in Bendorf-Sayn). Die Puderbacher setzen dabei auf die Qualitäten ihres Kapitäns Fabio Licht, der bereits 19 Saisontore erzielt hat und die Torjägerliste mit großem Vorsprung anführt.

B7

Im Kellerduell hofft das punktlose Schlusslicht FC Rojava Neuwied beim Tabellenvorletzten FC Alemannia Plaidt II auf das erste Erfolgserlebnis (Fr., 20 Uhr).