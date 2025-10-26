Die Engerser Oberligareserve startete stark, musste sich dann aber der SG Puderbach ergeben. Das Verfolgerduell verlief deutlich, sodass sich zwei Teams an der Spitze etwas absetzen konnten. Am anderen Ende rutschte ein erfolgsverwöhntes Team ab.
In der Fußball-Kreisliga B4 entschied die SG Puderbach das Verfolgerduell deutlich für sich. Die beiden Führenden der Tabelle konnten sich nun ein wenig absetzen. Im Tabellenkeller rutschte die SG Nauort ans Tabellenende.SV Weitersburg II – SG Nauort/Ransbach 4:3 (2:2).