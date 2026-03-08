Trainerwechsel bei zwei Teams Primus SG Neuwied startet mit Kantersieg ins neue Jahr Daniel Korzilius 08.03.2026, 19:50 Uhr

i In dieser Situation erzielt Ali Karnoub (im Fallen) das 1:0 für die SG Neuwied. Am Ende gewann die SG gegen den FV Rot-Weiß Erpel mit 9:1. Jörg Niebergall

Die SG Neuwied, Spitzenreiter der Kreisliga B3, ist erfolgreich ins neue Fußballjahr gestartet. Bei zwei weiteren Teams in der Klasse ist es darüber hinaus noch zu Änderungen auf der Trainerposition gekommen.

Die Spitzenteams sind gut aus der Winterpause gekommen: Der Ligaprimus SG Neuwied besiegte den FV Rot-Weiß Erpel am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 mit 9:1. Auch der CSV Neuwied feierte einen Kantersieg gegen einen Abstiegskandidaten und verdrängte durch das 7:0 beim SV Rheinbreitbach II die spielfreie SG Feldkirchen/Hüllenberg vom zweiten Tabellenplatz.







