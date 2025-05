Die Entscheidung bei der Vergabe des Titels in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B ist vertragt. Primus TuS Burgschwalbach II leistete sich eine überraschende 0:1-Niederlage bei der zweiten Welle der SG Mühlbachtal, während Verfolger SG Unterwesterwald beim Nachbarn in Gückingen nichts anbrennen ließ. Im Tabellenkeller ist der Abstieg des FC Linde Berndroth in die C-Klasse aktenkundig.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II - FSV Welterod 5:2 (3:1). Einen verdienten Heimsieg feierte die BoReiBo-Reserve gegen den bis dahin punktgleichen Gast aus der Vogtei. Zwei Treffer vor der Halbzeitpause und einer kurz nach Wiederbeginn ebneten den Kombinierten den Weg. SG-Trainer Philipp Itzel war hinterher voll des Lobes: „Ein super Spiel unserer Mannschaft über die gesamten 90 Minuten. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung.“ FSV-Betreuer Kai Bender bedankte sich beim aushelfenden AH-Trio Michael Schiffer, Karsten Gombert und Bogdan Daboveanu, das die Personanot erträglich machte. Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 1:0 Steffen Wangard (4.), 1:1 Manuel Pohl (37.), 2:1 Manuel Häuser (41.), 3:1 Moritz Lenz (45.), 4:1 Eric Dombrowski (48.), 4:2 Marian Schiffer (85.), 5:2 Eric Dombrowski (89.). Zuschauer: 70.

SG Mühlbachtal II - TuS Burgschwalbach II 1:0 (1:0). „Mit einer zusammengewürfelten Truppe“, so berichtete der notgedrungen den Kasten seines Teams hütende SG-Spielertrainer Stefan Göttsching „haben wir mit einer geschlossenen disziplinierten Leistung überraschend drei Punkte geholt.“ Die kompakte Defensive der Kombinierten aus Miehlen, Nastätten und Oelsberg machte es dem mit großem Anhang erwartungsfroh in den Ehrlich gekommenen Spitzenreiter das Leben schwer und brachte den knappen Vorsprung selbst in Unterzahl über die Runden. „Das Ergebnis ist mega“, war nicht nur Göttsching begeistert. TuS-Kollege Andreas Müller hingegen war bedient und attestierte seiner Elf eine über weite Strecken schwache Leistung. „Wir waren nicht richtig bei der Sache und haben uns zu viele technische Fehler geleistet. In der zweiten Halbzeit wurde es zwar nach Wechseln besser, aber es fehlte uns letztlich auch das nötige Glück, um doch noch das 1:1 zu machen.“ Schiedsrichter: Volker Diede. Tor: 1:0 Marvin Lüddemann (43., Handelfmeter). Rote Karte: Julian Almroth (65., SGM, Foulspiel). Zuschauer: 80.

TuS Gückingen II - SG Unterwesterwald 0:7 (0:5). Zur erwartet klaren Sache wurde die Partie am Königstein für die Kombinierten aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn. „Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, gratulierte der TuS-Vorsitzende Tomas Gjorgjiev der SG zum Sprung in die A-Klasse. Der Reserve hingegen droht weiter das Abrutschen in die C-Klasse. Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 0:1 Mathieu Fritsch (6.), 0:2, 0:3 beide Marc Brühl (9., 38.), 0:4 Niklas Pötz (41.), 0:5 Fabio Bendel (44.), 0:6 Mario Schneeweis (48.), 0:7 Leon Schug (85.). Zuschauer: 40.

FC Linde Berndroth - TuS Nassau 3:10 (3:5). Einmal mehr blieb der FC Linde über weite Strecken den Beweis der Ligatauglichkeit schuldig und steigen folgerichtig ab. Abteilungsleiter René Walter kündigte an, dass es am Kirchweg eigenständig weiter gehen wird.

Zwar lagen die Einricher gegen den Gast von der Lahn nach einer halben Stunde mit 3:1 vorne, doch noch vor der Pause drehten die Nassoven den Spieß, um. „Wir nahmen das Spiel zunächst vor allem defensiv zu locker“, hatte TuS-Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer einiges zu kritisieren. „Doch dann haben wir endlich Seriösität in unser Spiel bekommen und unsere Tore gemacht.“ Schiedsrichter: Patrick Diehl. Tore: 0:1 Jan Wolke (2.), 1:1 Jens Maxeiner (5.), 2:1, 3:1 beide Benedikt Raia (21., 30.), 3:2 Noel Tschiersch (41.), 3:3 Christian Thisse-Gemmer (43.), 3:4, 3:5 beide Ihor Cherkalin (44., 45.+1), 3:6 Jan Wolke (62.), 3:7 Noel Tschiersch (65.), 3:8 Dominik Dierkes (67.), 3:9 Ihor Cherkalin (77.), 3:10 Christian Thisse-Gemmer (84.). Zuschauer: 50.

TuS Niederneisen - SG Birlenbach/Schönborn II 12:0 (6:0). Das Resultat im Sportpark spricht Bände. Die Grün-Weißen erwiesen sich als in allen Belangen überlegen und äußerst torhungrig. So kam der Abstiegskandidat nicht um eine zweistellige Packung herum. Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 1:0 Ewald Viehmann (11., Foulelfmeter), 2:0 Maurice Hölzer (26.), 3:0 Eigentor (28.), 4:0 Andreas Trinker (32.), 5:0 Maurice Hölzer (38.), 6:0 Ewald Viehmann (44.), 7:0 Alexander Kaltwasser (50.), 8:0 Ewald Viehmann (59.), 9:0 Maurice Hölzer (65.), 10:0 Osman Yüksel (81.), 11:0 Benedikt Hofmann (86., Foulelfmeter), 12:0 Maurice Hölzer (88.). Zuschauer: 40.

SG Aar-Einrich - SG Rheinhöhen II 4:2 (2:1). Zweimal rettete das Gestänge bei Gelegenheiten von Michael Roll (6., 28.). „Wir hätten zur Halbzeit führen müssen“, so Rheinhöhens Trainer Marco Müller, der seiner Elf „ein sehr gutes Spiel gegen einen starken Gegner“ attestierte. Die SG Aar-Einrich habe ihre ersten Chancen eiskalt genutzt. „Später hielt uns unser Torwart Dennis Adler mit überragenden Paraden im Spiel.“ Steffen Popp war froh über seinen letzten Sieg als Trainer der SG Aar-Einrich. Schiedsrichter: Christian Meinecke. Tore: 0:1 Florian Becker (12.), 1:1 Corvin Schwenk (21., Foulelfmeter), 2:1 Kerim Cimendag (40.), 3:1 Danny Popp (52.), 3:2 Tim Lukas Schmidt (64.), 4:2 Marco Esposito (50.). Zuschauer: 50.