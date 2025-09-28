Schlägerei auf und neben Platz Polizeieinsatz in Rengsdorf erschüttert SV-Trainer Daniel Korzilius 28.09.2025, 20:46 Uhr

Der Sport geriet völlig in den Hintergrund, als in Rengsdorf plötzlich die Fäuste flogen. „Das hatte mit Fußball absolut nichts zu tun“, sagte der erschütterte SV-Trainer Ralph Arenz, nachdem die Lage auf dem Platz eskaliert war.

Der CSV Neuwied bleibt durch den 7:3-Erfolg gegen den VfB Linz II auch nach dem achten Spieltag Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B3. Im zweiten Spitzenspiel drehte die SG Neuwied gegen die SG Feldkirchen/Hüllenberg einen 0:3-Rückstand und gewann mit 4:3.







