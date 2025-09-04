Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 streben im Tabellenkeller zwei noch punktlose Teams im direkten Duell den ersten Befreiungsschlag an. An der Spitze haben mit Laudert und Urbar gleich zwei Teams die Möglichkeit, zumindest vorübergehend die Tabellenführung zu übernehmen, da die SG Ehrbachtal Ney spielfrei hat und die Begegnung von Primus SG Oppenhausen beim Lokalrivalen SSV Buchholz auf den kommenden Donnerstag verlegt wurde.

SG Mosel Löf II – SV Waldesch (Fr., 20 Uhr). In der Partie geht es vor allem um Punkte gegen den Abstieg. Die Löfer Reserve hat nach drei Partien noch gar keine Punkte auf dem Konto, Waldesch hat immerhin einen Zähler sammeln können.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – FC Emmelshausen-Karbach III (Sa., 17.30 Uhr, in Niederburg). Unter der Woche gab es gute Nachrichten für die dritte Mannschaft des FC Emmelshausen-Karbach. Das 3:3-Remis beim FC Bassenheim wird als Sieg für das Team von Fabio Schmitt gewertet, da ein Bassenheimer trotz einer Rot-Sperre aufgelaufen war. Somit gehen steht ein Duell zweier Tabellennachbarn an. Der FCEK III blickt mit sechs Punkten aus drei Spielen auf einen gelungenen Saisonstart zurück. Absteiger Niederburg ist noch ungeschlagen, spielte gegen das Top-Duo Oppenhausen und Laudert aber „nur“ remis.

SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Urbar/Werlau (So., 12 Uhr). Nach einem starken Saisonstart hat die SG Urbar/Werlau Lunte gerochen und die Spitze im Visier. „Nach dem Auftakt sollte es unser Ziel sein, Tabellenführer zu werden“, sagt Trainer Torsten Schneider. In der vergangenen Woche schenkte Oppenhausen der Koberner Zweitvertretung satte 17 Tore ein. Ein ähnliches Schützenfest erwartet Schneider nicht: „Sie werden sich definitiv anders präsentieren und nicht wieder annähernd so auftreten. Es gilt erst mal, den Knoten zu lösen und ein Tor zu erzielen.“ Für einen wird es zumindest vorerst der letzte Auftritt im Urbar/Werlauer Trikot. Nico Hubrath, der schon fünf Treffer auf dem Konto hat, geht studiumsbedingt bis Februar nach Portugal. Sein Coach hofft auf einen Abschied nach Maß: „Wir wollen gucken, dass vielleicht noch ein Törchen dazukommt.“

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (So., 12 Uhr, in Mörschbach). Die Gäste haben sich mit zehn Zählern aus den ersten vier Spielen im oberen Drittel platziert. Das ist dem Mörschbacher Trainer Kevin Prass, der die Geschicke gemeinsam mit Maurice Volkweis leitet, nicht verborgen geblieben. „Beeindruckend, wie sie sich bislang verkauft haben, auch gegen Niederburg haben sie gepunktet“, zollt er dem Lokalrivalen Respekt. Er erwartet daher „die nächste Bewährungsprobe für uns“. Ob seine eigene Mannschaft in Bestbesetzung antreten kann, ist derweil noch ungewiss. Die Personalsituation ist angespannt, und Prass hofft, dass „wenn alles glatt läuft, vielleicht wieder paar Mann mehr an Bord“ sind gegenüber dem jüngsten 1:1 in Waldesch.

SG Viertäler Oberwesel II – FC Bassenheim (So., 15 Uhr, in Oberwesel). Wenn die Oberweseler Reserve den ebenfalls noch punktlosen Gegner empfängt, steht für beide Mannschaften bereits einiges auf dem Spiel. Oberwesels Trainer Fabian Dämgen rechnet nicht mit einem fußballerischen Leckerbissen, sondern mit Abstiegskampf pur. „Es wird wahrscheinlich nicht das schönste Fußballspiel, eher ein großer Kampf, zäh und nervös“, prognostiziert er. Der Druck, punkten zu müssen, ist für ihn spürbar: „Es steht schon irgendwo das Muss dabei, sonst könnte es schon ungemütlicher werden.“ Die bisherigen Ergebnisse des Gegnes sind für ihn schwer einzuordnen, da die beiden hohen Niederlagen (2:8 gegen Oppenhausen und 2:8 gegen Urbar) laut Dämgen gegen die „beiden besten Mannschaften“ der Liga zustande kamen. Seine Prognose für das Kellerduell ist daher eindeutig: „Ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe und die Mannschaft wird sich durchsetzen, die weniger Fehler machen wird und cooler bleibt.“