Der verflixte siebte Spieltag Platzwunde, Krankenhaus und 42 Tore in sechs Partien Lutz Klattenberg 20.09.2026, 17:35 Uhr

i Der Sinziger Maximilian Eisenhut (am Ball) brachte den SC mit seinen beiden Toren auf die Siegerstraße bei der SG Dernau (gelbe Trikots), die nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer kam und sich geschlagen geben musste. Martin Gausmann

Fußball-Kreisliga B 7: 42 Tore, Turbulenzen und packende Spiele. Brohl demontiert Grafschaft mit 12:1, Burgbrohl siegt 7:5. Sinzig trotz Platzverweis vorn, und Walporzheim verteidigt Spitze.

Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ging es hoch her. Schon in den drei Freitagsspielen fielen sage und schreibe 32 Tore. Die SG Vinxtbachtal Brohl demontierte die Grafschafter Reserve mit 12:1. Die SpVgg Burgbrohl schaffte beim 7:5 gegen die SG Ahrtal Insul II den dritten Sieg nach Gang.







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