Fußball-Kreisliga B 7: 42 Tore, Turbulenzen und packende Spiele. Brohl demontiert Grafschaft mit 12:1, Burgbrohl siegt 7:5. Sinzig trotz Platzverweis vorn, und Walporzheim verteidigt Spitze.
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Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ging es hoch her. Schon in den drei Freitagsspielen fielen sage und schreibe 32 Tore. Die SG Vinxtbachtal Brohl demontierte die Grafschafter Reserve mit 12:1. Die SpVgg Burgbrohl schaffte beim 7:5 gegen die SG Ahrtal Insul II den dritten Sieg nach Gang.