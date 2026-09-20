Der verflixte siebte Spieltag
Platzwunde, Krankenhaus und 42 Tore in sechs Partien
Der Sinziger Maximilian Eisenhut (am Ball) brachte den SC mit seinen beiden Toren auf die Siegerstraße bei der SG Dernau (gelbe
Der Sinziger Maximilian Eisenhut (am Ball) brachte den SC mit seinen beiden Toren auf die Siegerstraße bei der SG Dernau (gelbe Trikots), die nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer kam und sich geschlagen geben musste.
Martin Gausmann

Fußball-Kreisliga B 7: 42 Tore, Turbulenzen und packende Spiele. Brohl demontiert Grafschaft mit 12:1, Burgbrohl siegt 7:5. Sinzig trotz Platzverweis vorn, und Walporzheim verteidigt Spitze.

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Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 7 ging es hoch her. Schon in den drei Freitagsspielen fielen sage und schreibe 32 Tore. Die SG Vinxtbachtal Brohl demontierte die Grafschafter Reserve mit 12:1. Die SpVgg Burgbrohl schaffte beim 7:5 gegen die SG Ahrtal Insul II den dritten Sieg nach Gang.
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