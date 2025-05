In der Fußball-Kreisliga B 4 ist das Führungsduo VfL Wied Niederbieber und VfL Oberbieber weiter nicht zu stoppen. Die Partie zwischen der Reserve der SG Maifeld-Elztal und der SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl wurde derweil kurzfristig auf den 14. Mai verlegt.

TuS Hausen – SV Ruitsch-Kerben 10:1 (6:1)

Der Tabellenletzte vom Maifeld durfte sich in der ersten Minute noch über den Führungstreffer von Fabian Monreal freuen, ehe der gastgebende TuS Hausen nicht nur die Partie bereits nach vier weiteren Minuten durch Maurice Richter (3.) und Kevin Schulz (5.) drehte, sondern am Ende sogar zweistellig gewann. Lars Hitzing mit vier Toren (36., 40., 46., 54.) sowie Sebastian Kückelhaus (34.), Justin Friesen (44.), Nils Schmidtke (76.) und Marius Luxem (79.) durften sich in die Torschützenliste eintragen. „Nach dem ärgerlichen 0:1 nach wenigen Sekunden haben wir eine starke Leistung gezeigt und uns ein wenig den Frust von der Seele geschossen“, erzählte Hausens Trainer Dominik Ihle.

Sportfreunde Miesenheim – FC Plaidt II 2:4 (0:3)

Die Reserve des FC Plaidt konnte sich auch im Rückspiel bei den Sportfreunden zum Derbysieger krönen und gleichzeitig den vorzeitigen Klassenverbleib festzurren. Dorian Silistarevic (17., 28.) und Jan Stadtfeld (26.) schossen die Gäste zu einer beruhigenden 3:0-Pausenführung. Zwar kamen die Hausherren durch Onur Ekici (52.) und Lukas Degen (87.) nochmal auf Schlagdistanz, jedoch sicherte Feras Shamehs Treffer zum 4:2 den Alemannen den Erfolg im Nachbarschaftsduell.

„Ein Offenbarungseid meiner Mannschaft, anders kann man unsere Vorstellung nicht beschreiben“, urteilte Miesenheims Trainer Jan Hawel unmissverständlich. „Wir konnten den Schwung aus dem Maifeld-Spiel mitnehmen und ausgerechnet im Derby den Klassenerhalt feiern“, freute sich FC-Coach Philipp Pohl.

CSV Neuwied – SSV Heimbach-Weis II 4:1 (3:0)

Durch die 1:4-Niederlage beim favorisierten CSV Neuwied ist der Abstieg der Reserve des SSV Heimbach-Weis besiegelt. Dennoch gab es, aufgrund der gezeigten Leistung, bei den Gästen keine langen Gesichter, wie Trainer Andre Welter erklärte: „Der Abstieg war ja absehbar, weswegen wir den Spaß am Fußballspielen in den Vordergrund stellen wollten. Die Mannschaft hat das auch gut umgesetzt und sich ordentlich verkauft.“ CSV-Coach Tobias Krebs meinte: „Keine Glanzleistung, aber ein nie gefährdeter Erfolg.“ Torfolge: 1:0 Tom Görzen (20.), 2:0 Fabian Harder (27.), 3:0 Jonas Funl (42.), 3:1 Maximilian Salz (82.), 4:1 Marcel Dyck (84.).

VfL Oberbieber – SV Melsbach 3:0 (1:0)

Der VfL Oberbieber hat sein Heimspiel gegen Melsbach im Stile einer Spitzenmannschaft souverän gewonnen. Robin Halfmann nach rund einer halben Stunde sowie nach dem Seitenwechsel Elias Mohebzada (72., Foulelfmeter) und Michael Neumann per Kopf (83.) sorgten für klare Verhältnisse. „Ein hart erkämpfter, aber auch hochverdienter Arbeitssieg“, urteilte VfL-Coach Markus Podehl. Gästetrainer Karl-Heinz Loose sah ebenfalls ein dem Spielverlauf entsprechendes Ergebnis: „Glückwunsch an Oberbieber zu einem verdienten Dreier, allerdings mussten wir auch gegen zwölf Mann spielen.“

SG Neuwied – VfL Wied Niederbieber 0:3 (0:1)

Ligaprimus Niederbieber gab sich bei seinem Auswärtsspiel ebenfalls keine Blöße und ging bei der SG Neuwied bereits nach acht Minuten durch Thamy Aurand in Front. In einem über weite Strecken offenen Duell war es schließlich erneut Aurand, der in der 75. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand setzte Julian Holzinger in der ersten Minute der Nachspielzeit.

„Eine sehr erwachsene Vorstellung meiner Mannschaft“, lobte VfL-Coach Christian Roscher. Der Trainer der Hausherren, Hakan Karaman, war ebenfalls nicht unzufrieden: „Im Vergleich zur Vorwoche war das eine klare Leistungssteigerung, leider haben wir durch zu viele individuelle Fehler die Gegentore begünstigt.“

FV Engers II – SG Feldkirchen/Hüllenberg 4:1 (3:0)

Der FV Engers hat nach dem verlorenen Topspiel wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und den Tabellenvierten Feldkirchen/Hüllenberg in die Schranken gewiesen. Timo Telocka (9.), Fabio Barreiro (11.) und Daniel Kaposi (14.) entschieden die Partie quasi schon in der ersten Viertelstunde. Zellhan Rexha legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel den vierten Treffer nach (47.), ehe Predrag Vucic in der 68. Minute per Elfmeter das 1:4 markierte. „Das war die beste Leistung in der Rückrunde“, schwärmte der Engerser Trainer Torsten Gollnow.