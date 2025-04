Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B 4 stehen erneut einige interessante Begegnungen auf dem Programm. Den Höhepunkt erreicht das Wochenende im Duell zwischen der SG Neuwied und dem VfL Oberbieber.

SV Ruitsch-Kerben – CSV Neuwied (Sa., 18.30 Uhr)

Eine klare Rollenverteilung herrscht vor dem Duell zwischen dem Tabellenletzten Ruitsch-Kerben und dem CSV Neuwied. Der Rückstand der Gäste auf die Tabellenspitze beträgt bereits acht Punkte, wenn der CSV doch noch ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden will, darf man sich keine Ausrutscher mehr erlauben. „Wir stehen aber nicht unter Zugzwang, da die Meisterschaft sowieso nie Thema war. Auf dem Ruitscher Hartplatz wollen wir die Gegebenheiten annehmen und den Gegner nicht unterschätzen“, meint CSV-Coach Tobias Krebs.

FC Alemannia Plaidt II – SV Melsbach (So., 13 Uhr)

Die Reserve des FC Plaidt benötigt im Abstiegskampf noch den einen oder anderen Sieg, um nicht doch von Heimbach-Weis abgefangen zu werden. Zu Hause gegen Melsbach will Trainer Philipp Wolf den ersten Schritt gehen: „Wir hatten es vergangene Woche im direkten Duell gegen Heimbach-Weis selbst in der Hand. Da wir nicht über eine Punkteteilung hinausgekommen sind, wollen wir dies gegen eine gefestigte Melsbacher Mannschaft nachholen.“ Gästecoach Karl-Heinz Loose sagt: „Nach dem ersten Sieg in 2025 haben wir Blut geleckt und wollen in Plaidt den nächsten Sieg folgen lassen.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SSV Heimbach-Weis II (So., 14.30 Uhr)

Für die Reserve des SSV Heimbach-Weis zählen derzeit nur noch Siege. Auswärts bei den Kombinierten aus Hambuch, Kaifenheim und Brohl hat SSV-Coach Andre Welter daher eine klare Vorgabe: „Die Spiele werden weniger und wir haben noch immer vier Punkte Rückstand aufs rettende Ufer. Daher müssen wir am Sonntag unbedingt gewinnen.“ Hambuchs Trainer Stephan Schikora will das mit allen Mitteln verhindern: „Wir wollen Heimbach-Weis auf Distanz halten oder, noch besser, den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter vergrößern.“

VfL Wied Niederbieber – SG Maifeld-Elztal II (So., 14.30 Uhr)

Spitzenreiter Niederbieber geht als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den Gast vom Maifeld. Das Hinspiel endete deutlich mit einem 6:1-Auswärtssieg. VfL-Coach Christian Rocher kann zudem wieder auf Sven Asbach und Nico Hein zurückgreifen: „Wir wollen unsere Serie fortsetzen und weiter die Tabellenführung verteidigen. Gerade die Rückkehr von Sven Asbach, der uns ab sofort wieder zur Verfügung steht, wird uns guttun.“ Gästecoach Simon Mayer ist derweil wieder auf Spielersuche: „Derzeit haben wir zusätzlich zu unserem dünnen Kader zu viele verletzte und angeschlagene Spieler. Deshalb können wir ohne Druck in Niederbieber aufspielen.“

SG Neuwied – VfL Oberbieber (So., 15 Uhr)

Jede Menge Brisanz und Spannung verspricht das Topspiel zwischen dem Zweiten Oberbieber und dem Vierten SG Neuwied. Das hitzige Hinspiel soll jedoch laut Aussagen beider Trainer keine Rolle mehr spielen. „Wir würden uns gerne voll und ganz auf das Fußballerische konzentrieren. Neuwied ist derzeit gut drauf, wir wollen aber drei Punkte einfahren“, zeigt sich VfL-Coach Markus Podehl optimistisch. SG-Coach Hakan Karaman geht ebenfalls von einem engen Spielverlauf aus: „Es wird ein kampfbetontes Duell auf Augenhöhe, indem wir die Ruhe bewahren müssen. Leider haben wir einige angeschlagene Akteure, sind aber guter Dinge, dass wir mit unserer Heimstärke Oberbieber schlagen können.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – Sportfreunde Miesenheim (So., 15 Uhr)

Die sportlichen Belange sind in den vergangenen Tagen bei den Sportfreunden Miesenheim in den Hintergrund gerückt. Der langjährige Trainer Markus Laux ist unter der Woche nach schwerer Krankheit verstorben und hinterlässt eine Lücke im Verein. „Wir sind in Gedanken bei der Familie von Markus und wünschen viel Kraft. Markus hat mit seiner Leidenschaft für den Fußball und durch sein Fachwissen viele Spieler in unserem und anderen Vereinen geprägt“, lässt der Miesenheimer Vorstand verlauten.

FV Engers II – TuS Hausen (So., 15.30 Uhr)

Kann der TuS Hausen erneut zum Favoritenschreck werden und auch den formstarken Dritten Engers II ein Bein stellen? Der Sieg der Gäste gegen Oberbieber und das Unentschieden gegen die SG Neuwied hat auch FVE-Trainer Torsten Gollnow vernommen: „Das wird sicherlich eine interessante und schwere Aufgabe, da wir aber zu Hause spielen und es bei uns derzeit sehr gut läuft, bin ich optimistisch, dass wir auch diese Hürde nehmen werden.“ Gästetrainer Dominik Ihle fühlt sich in der Außenseiterrolle pudelwohl: „Wir können ohne Druck aufspielen und wollen versuchen, das nächste Topteam zu ärgern.“