Nur noch ein Zähler fehlt der TuS Burgschwalbach II zum Staffelsieg in der Fußball-Kreisliga B5. Ob’s dann auch zum Sprung in die A-Klasse reicht, liegt in den Händen der ersten Welle vom Märchenwald ab, die dafür in der Bezirksliga bleiben muss.

TuS Burgschwalbach II – TuS Gückingen II 7:0 (2:0). Klare Sache am Märchenwald: Der designierte Meister – am kommenden Sonntag genügt in Miehlen gegen die SG Mühlbachtal II bereits ein Remis – ließ sich von den akut abstiegsbedrohten Gästen vom Königstein nicht die Butter vom Brot nehmen. „Wir hatten das Spiel jederzeit im Griff. Unsere Mannschaft hat das gut gemacht und hätte sich mit weiteren Toren sogar noch mehr belohnen können“, war Burgschwalbachs Coach Andreas Müller zufrieden mit dem Auftritt seiner Rot-Schwarzen, zollte aber auch den Gückingern Respekt für ihren großen Kampfgeist und wohltuende Fairness. Schiedsrichter: Jason Schiller. Tore: 1:0 Lukas Schaaf (12.), 2:0, 3:0 beide Dennis Bremenkamp (40., Elfmeter; 50.), 4:0 Michael Bartels (64.), 5:0, 6:0 beide Dennis Bremenkamp (66., 77.), 7:0 Mohamed Sylla (82.). Zuschauer: 60.

SG Birlenbach/Schönborn II – SG Rheinhöhen II 1:4 (0:0). Im ersten Durchgang hatte Birlenbachs Trainer Oliver Kahl in einer weitgehend ausgeglichenen Partie sogar leichte Vorteile für seine Elf ausgemacht. „Hier ist was drin“, motivierte er seine Schützlinge bei der Pausen-Erfrischung. Doch dann brach das Kartenhaus des Tabellenvorletzten binnen fünf Minuten in sich zusammen. „Ein Elfmeter und zwei individuelle Fehler unsererseits, die bestraft wurden“, berichtete Kahl. „Am Ende geht das Ergebnis in der Höhe in Ordnung“, befand Kollege Michael Roll, der beim Gastspiel am Waldsportplatz den beruflich abwesenden Rheinhöhen-Chef Marco Müller am Schaltpult vertrat. Roll lobte Birlenbachs Torhüter Julius Sopp. „Er hat noch mehr Treffer für uns vereitelt.“ Schiedsrichter: Andreas Kappesser. Tore: 0:1 Michael Roll (50., Foulelfmeter), 0:2 Stefan Rudolf (54.), 0:3 André Klein (55.), 1:3 Felix Detrois (65.), 1:4 Jan Hamm (85.). Zuschauer: 30.

SG Aar-Einrich – SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth III 3:4 (2:2). Nach der dritten Niederlage der Saison muss die Popp-Elf ihre letzten leisen Aufstiegshoffnungen nun endgültig ad acta legen und ab Sommer einen neuen Anlauf Richtung A-Klasse nehmen. Drei Treffer von Kerim Cimendag reichten gegen die gut aufgelegte dritte Garnitur des Bezirksligisten nicht, um letztlich auch Zählbares mitzunehmen. „Uns hat auch das nötige Glück gefehlt, um die drei Punkte holen zu können“, resümierte Aar-Einrichs zum Ende der Runde scheidender Trainer Steffen Popp. Schiedsrichter: Andreas Egenolf. Tore: 0:1 Yannik Diensberg (12.), 1:1, 2:1 beide Kerim Cimendag (35., 45.), 2:2 Hendrik Florian (45.+4, Handelfmeter), 2:3 Sören Walkenbach (69.), 2:4 Sebastian Mohring (75.), 3:4 Kerim Cimendag (85.). Zuschauer: 50.

FSV Welterod – SG Mühlbachtal II 3:1 (2:1). Der FSV kletterte mit diesem Heimsieg in die obere Tabellenhälfte. „Spielerisch stark haben wir uns souverän die drei Derby-Punkte geholt“, sprach der mitspielende FSV-Vorsitzende Daniel Vedder von einem gelungenen Sonntag in der Vogtei. Stefan Göttsching von der SG-Reserve trauerte vielen vergebenen Chancen hinterher. „Daher schmerzt die Niederlage.“ Schiedsrichter: Lutz Sand. Tore: 1:0 Mirko Klotz (16.), 1:1 Lenny Joel Saal (27.), 2:1 Mirko Klotz (41.), 3:1 Marian Schiffer (76.). Zuschauer: 50.

TuS Nassau – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II 4:1 (1:1). Nachdem sich die Nassoven während der ersten 45 Minuten noch schwergetan hatten, platzte der Knoten nach Wiederbeginn. „Da haben wir schwungvoller gespielt und uns am Ende den Heimsieg verdient“, bilanzierte Spielertrainer Christian Thisse-Gemmer. SG-Coach Philipp Itzel sprach hingegen von „drei geschenkten Toren“ und dass seine Elf die dargereichten Präsente nicht angenommen habe. Tore: 0:1 Patrick Dillenberger (37.), 1:1, 2:1 beide Ihor Cherkalin (45., Foulelfmeter, 67., Foulelfmeter), 3:1 Malik Hakimov (83.), 4:1 Ihor Cherkalin (90.). Zuschauer: 40.

SG Unterwesterwald – TuS Niederneisen 7:0 (3:0). Chancenlos waren die Grün-Weißen bei den Kombinierten aus Niedererbach, Dreikirchen, Görgeshausen und Nomborn, die als designierter Vizemeister nach der Niederlage der SG Aar-Einrich gegen Hundsangens dritte Garnitur das A-Liga-Ticket so gut wie in der Tasche haben. Tore: 1:0 Niklas Pötz (18.), 2:0 Marc Brühl (30.), 3:0 Leon Schug (34.), 4:0 Fabio Bendel (50.), 5:0 Marc Brühl (73.), 6:0, 7:0 beide Leon Schug (85., 88.). Zuschauer: 50.