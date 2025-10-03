Kreisliga B Staffel 14 Peterswalds Torwart wird zum Matchwinner Nico Balthasar 03.10.2025, 11:31 Uhr

i Symbolbild dpa

Der FC Peterswald-Löffelscheid hat sich in der B Staffel 14 durch das 3:0 gegen Bremm II auf Rang acht vorgekämpft. Die restlichen Partien des neunten Spieltags finden am Samstag und Sonntag statt.

Den neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat der FC Peterswald-Löffelscheid mit einem 3:0-Heimsieg gegen das Schlusslicht SG Bremm II eröffnet. Zu Beginn sah es allerdings nicht danach aus. „Bremm II hatte eine gute Mannschaft dabei, die erste Viertelstunde geht klar an sie“, gestand FC-Spielertrainer Lukas Emmel.







