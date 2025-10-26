Kreisliga B Staffel 14 Peterswald-Torwart Mann des Tages trotz 0:3-Niederlage Nico Balthasar 26.10.2025, 19:48 Uhr

i Kilian Kötz köpft hier das 1:0 für die SG Bell/Buch/Mörsdorf/Alterkülz beim 3:2-Sieg in Buch gegen die SG Bremm II. Normalerweise ist Kötz das Rückraum-Ass beim Handball-Regionalligisten HSG Kastellaun/Simmern, aber mit dem Fuß kann er es auch. Nach seinem Doppelpack gegen Bremm II steht Kötz schon bei acht Saisontoren. Bell ist auch dank Kötz starker Tabellendritter. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Alles beim Alten in der B Staffel 14: Gonzerath marschiert vorneweg, Strimmig festigte Platz zwei, der auch zum Aufstieg berechtigen kann – und am Tabellenende verloren die letzten Vier (Baldenau, Morscheid, Bremm II, Longkamp) allesamt.

Auch der FC Peterswald-Löffelscheid hat am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 den unangefochtenen Tabellenführer aus Gonzerath nicht ärgern können. Verfolger Strimmig behält dank eines „absurden Sieges“ den Spitzenreiter aber zumindest im Fernglas im Blick bei fünf Punkten Rückstand.







