Alles beim Alten in der B Staffel 14: Gonzerath marschiert vorneweg, Strimmig festigte Platz zwei, der auch zum Aufstieg berechtigen kann – und am Tabellenende verloren die letzten Vier (Baldenau, Morscheid, Bremm II, Longkamp) allesamt.
Auch der FC Peterswald-Löffelscheid hat am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 den unangefochtenen Tabellenführer aus Gonzerath nicht ärgern können. Verfolger Strimmig behält dank eines „absurden Sieges“ den Spitzenreiter aber zumindest im Fernglas im Blick bei fünf Punkten Rückstand.