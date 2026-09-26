Kulttrainer bei B-Ligist
Peter Neururer zieht Eifelhöhe-Kicker in seinen Bann
Peter Neururer (Mitte) in seinem Element: Der Kulttrainer leitete einen exklusive Übungseinheit beim B-Ligisten SG Eifelhöhe und
Peter Neururer (Mitte) in seinem Element: Der Kulttrainer leitete einen exklusive Übungseinheit beim B-Ligisten SG Eifelhöhe und zog die Kicker in Büchel in seinen Bann.
Alfons Benz

Peter Neururer hat für einen Abend den B-Klässler SG Eifelhöhe trainiert – und das machte der Kulttrainer auf dem Sportplatz in Büchel in beeindruckender Art und Weise. 

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„Ihr habt sie wohl nicht alle auf der Latte. Schwarz-gelbe Trikots? Blau und Weiß waren immer meine Farben“, feixte Peter Neururer am Freitagabend auf dem Bücheler Sportplatz am Haykreuz. Mit diesem typischen Neururer-Spruch und einem breiten Schmunzeln hatte die Trainerlegende die Zuschauer und Aktiven sofort auf seiner Seite.
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