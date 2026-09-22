Kulttrainer kommt nach Büchel Peter Neururer trainiert die SG Eifelhöhe Michael Bongard 22.09.2026, 09:30 Uhr

i Trainerlegende Peter Neururer kommt am Freitag nach Büchel und hält ein exklusives Training mit den Männerteams der SG Eifelhöhe ab. dpa / Andreas Gebert / Andreas Gebert. Andreas Gebert/dpa

Besondere Trainingseinheit am Freitag in Büchel: Kulttrainer Peter Neururer übernimmt ein Training bei B-Klässler SG Eifelhöhe.

Peter Neururer trainiert die SG Eifelhöhe – zumindest für einen Abend. Am Freitag ab 18.30 Uhr kommt der bekannte und beliebte Fußballtrainer (früher unter anderem Schalke 04, VfL Bochum und 1. FC Köln) auf den Sportplatz am Haykreuz in Büchel. Neururer hält dann ein exklusives Training mit der Männermannschaft der SG Eifelhöhe (Kreisliga B Staffel 8) ab.







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