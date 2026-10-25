Kreisliga B Staffel 8 Peter Görg lässt die DJK Kruft/Kretz in Cochem jubeln Nico Balthasar 25.10.2026, 19:24 Uhr

i Matchwinner im Moselstadion: Peter Görg (rechts), Kapitän des Tabellenführers DJK Kruft/Kretz, markierte in der 76. Minute das Tor des Abends beim 1:0-Auswärtserfolg im Topspiel gegen die Spvgg Cochem um Rachad Moussa Adamou. Alfons Benz

B Staffel 8: Das war der Spieltag des DJK Kruft/Kretz und des TuS Hausen. Beide gewannen ihre Topspiele gegen Verfolger, zudem verlor Konkurrent SV Mendig II in Hambuch bei der SG Brohlbachtal.

Am zwölften Spieltag der Fußball-Kreisliga Staffel 8 hat Spitzenreiter Kruft/Kretz das Topspiel bei Cochem mit 1:0 gewonnen, Hausen siegte in Landkern mit 4:2 und liegt mit einem Spiel weniger zwei Punkte hinter dem Tabellenführer. Brohlbachtal schlug Mendig II mit 4:1, und Buchholz kassierte beim 0:5 gegen Ehrbachtal Ney die zwölfte Niederlage im zwölften Spiel.







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