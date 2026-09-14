Lahnstein fordert den Primus Pech gehabt: Mohamed Khallouf scheitert am Pfosten Stefan Nink 14.09.2026, 08:03 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Der Außenseiter warf zwar alles in die Waagschale, aber den Lahnsteinern fehlte gegen Spitzenreiter SC Vallendar auch das nötige Glück. Der A-Liga-Absteiger gewann mit 2:0 und ist nun nach dem Remis des SV Waldesch alleiniger Tabellenführer.

Ohne Gegentor und mit blütenweißer Weste war der SC Vallendar, seines Zeichens Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga B6, zum recht heimstarken FSV RW Lahnstein gekommen. Daran änderten die Kicker von der Flussmündung trotz ansprechender Vorstellung nichts.







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