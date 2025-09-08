Osterspai kann Ahmed Cheriff Midjiyawa nicht bremsen

Während der FSV RW Lahnstein sich in der Fußball-Kreisliga B6 etwas Luft verschaffte, kassierte die FSV Osterspai II die vierte Niederlage in Serie.

Den zweiten Saisonsieg hintereinander feierte die FSV RW Lahnstein in der Fußball-Kreisliga B6.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen – TuS Immendorf II 1:5 (0:1). Die FSV-Reserve enttäuschte. „Bei uns hat es nicht gepasst“, monierte Co-Trainer Marius Heck. Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 alle Ahmed Cheriff Midjiyawa (16., Elfmeter, 50., 56.), 0:4 Kevin Faria Vieira (63.), 1:4 Leo Schmidt (82.), 1:5 Ahmed Cheriff Midjiyawa (88.). Gelb-Rot: Marcel Diesler (FSV; 91, wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: 60.

FSV RW Lahnstein – FV Rübenach II 4:2 (1:1). „Das war ein hartes Stück Arbeit“, sagte RW-Trainer Norman Stenzel. Die Lahnsteiner verdienten sich das Lob ihres Coaches für „eine geile Mannschaftsleistung“. Schiedsrichter: Jörg Kolbeck. Tore: 1:0 Ion-Vladut Purcariu (23.), 1:1 Dominik Dodes (45.+1), 1:2 Noah Quirin (62.), 2:2 Christopher Menjivar (66.), 3:2 Colin Klinkner (84.), 4:2 Vito Alessandro Gennaro (89., Elfmeter). Zuschauer: 50.