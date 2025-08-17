Auch wenn Oppenhausen und Urbar/Werlau mit 8:2 Kantersiege einfuhren, waren die Trainer des Spitzenduos nicht ganz zufrieden mit ihren Mannschaften am zweiten Spieltag der Kreisliga B Staffel 9.

Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gab es einige torreiche Partien und gemischte Gefühle bei den Trainern. Der FC Emmelshausen-Karbach III hatte spielfrei, während die Begegnung zwischen der SG Ehrbachtal Ney und dem SSV Buchholz erst am Mittwoch um 19.30 Uhr stattfindet.

SV Waldesch – SV Untermosel Kobern-Gondorf II 2:3 (1:2). Im Duell der beiden Teams aus dem Koblenzer Kreis behielt die Reserve aus Kobern-Gondorf knapp die Oberhand. Waldesch bleibt somit punktlos, die Gäste schieben sich nach der Auftaktniederlage auf Platz acht vor.

Tore: 0:1 Jannis Nott (4.), 0:2 Adrian Debus (28.), 1:2 Philipp Schäfer (35.), 1:3 Theodoros Tsiopos (50.), 2:3 David Berwanger (59.).

SG Mosel Löf II – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II 1:2 (0:0). Ein Schockmoment überschattete die Partie für die Gäste aus Mörschbach, deren Anreise von einem Autounfall mit drei Spielern geprägt war. Obwohl niemand ernsthaft verletzt wurde, trat die Mannschaft laut Trainer Maurice Volkweis mit einem „mulmigen Gefühl“ an. Auf dem Platz betrieb seine Elf Chancenwucher und ließ zahlreiche gute Gelegenheiten ungenutzt. „Ansonsten waren wir richtig gut im Spiel“, befand er. Angesichts der besonderen Umstände zeigte sich Volkweis sehr zufrieden, „dass wir die drei Punkte mitnehmen“. Das Ergebnis sei aber „ein bisschen zur Nebensache geworden“.

Tore: 0:1 Max Kunze (51.), 1:1 Mathis Peters (79.), 1:2 Lukas Augustin (81.).

SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen – SG Viertäler Oberwesel II 8:2 (4:2). Ähnlich wie in der Vorwoche war Oppenhausens Trainer Christian Staaden trotz eines klaren Sieges nicht vollends zufrieden. Seine Mannschaft verlor nach einer 3:0-Führung die Spielkontrolle und kassierte zwei einfache Gegentore. „Wir lassen sie aus dem Nichts auf 3:2 rankommen“, kritisierte Staaden. Die Vorgabe für die zweite Hälfte, defensiv besser zu stehen, wurde zwar umgesetzt, doch der Coach gefiel der Auftritt nur bedingt: „Wir schwächen uns mit einer Roten Karte selbst, das geht nicht. Diese Disziplin müssen wir reinbekommen.“

Tore: 1:0 und 2:0 Demetrius Pfoo (6., 13.), 3:0 Sören Glesius (24.), 3:1 und 3:2 Martin Möller-Racke (36., 37.), 4:2 und 5:2 Carsten Meurisch (40., 51.), 6:2 David Roos (64., Foulelfmeter), 7:2 Philipp Porz (82.), 8:2 Lukas Neiser (90.+2).

Besonderheit: Rote Karte für Sören Glesius (Oppenhausen) wegen groben Foulspiels (54.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid 2:2 (2:1). In einer Partie mit wechselndem Momentum trennten sich die beiden Teams unentschieden. Die ersten zehn Minuten gehörten den Gästen, die verdient in Führung gingen. Nach dem Ausgleich erarbeitete sich die Heimelf jedoch die besseren Chancen und hatte das Spiel in der Hand. „Wir haben einfach verpasst, das 3:1 zu machen“, analysierte Lauderts Spielertrainer Reyad David die entscheidende Phase. Am Ende sei das Remis in Ordnung, da man sogar „froh sein kann, dass wir einen Punkt geholt haben“.

Tore: 0:1 Jan Schink (5.), 1:1 Janis Weber (21.), 2:1 Nils Gödert (39.), 2:2 Jan Schink (61.).

SG Urbar/Werlau – FC Bassenheim 8:2 (5:0). Trotz eines Kantersiegs fand Heimcoach Torsten Schneider kritische Worte für den Auftritt seines Teams. Die erste Halbzeit sei noch „okay“ gewesen, doch der zweite Durchgang war „sehr schlecht von uns“. Man habe gemerkt, „dass die Jungs am Samstag auf einer Party waren“. Nach dem Seitenwechsel kassierte Urbar aus dem Nichts zwei Gegentore und verlor komplett den Faden. Zwar fing sich die Mannschaft wieder, doch Schneider offenbarte: „Das war nicht gut von uns, wir waren vom Kopf nicht da.“

Tore: 1:0 Eigentor (20.), 2:0 Daniel Müller (27.), 3:0 Nico Hubrath (31.), 4:0 Jakob Muders (33.), 5:0 Hubrath (43.), 5:1 David Mostowski (49.), 5:2 Stephan Wolf (50.), 6:2 Fin Bachmann (66., Foulelfmeter), 7:2 Hubrath (79.), 8:2 Leonard Retzmann (88.).

Besonderheit: Rote Karte für Tyron Haas (Bassenheim) wegen Notbremse (65.).