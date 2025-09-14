Eine ganze Menge Tore sind am sechsten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gefallen: Die Top Drei der Tabelle (Oppenhausen, Urbar/Werlau und Laudert) erzielten in ihren Heimspielen allesamt sieben Tore. Die SG Viertäler Oberwesel II hatte spielfrei, die Begegnung zwischen dem FC Bassenheim und der SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid wurde auf Mittwoch (19.30 Uhr) verlegt.

SV Waldesch – SG Ehrbachtal Ney 4:0 (0:0). Lange sah es nach einer Nullnummer aus, doch nach dem Seitenwechsel brach der SV Waldesch den Bann. Christian Braun (65.) und Jason Fröhlich (75.) stellten die Weichen auf Sieg, ehe Jeremy Bersch mit einem späten Doppelpack (90., 90.+5) den 4:0-Endstand besiegelte. Gästetrainer Andy Herdt, der von Co-Trainer Waldemar Frank vertreten wurde, ließ sich berichten: „Wir kamen mit dem zweikampfbetonten Spiel von Waldesch wohl nicht so parat und haben zu viele Standards zugelassen.“ Nach dem zweiten Gegentreffer sei die Moral gebrochen gewesen, denn „nach dem 2:0 gingen die Köpfe in den Sand“.

Tore: 1:0 Christian Braun (65.), 2:0 Jason Fröhlich (75.), 3:0 und 4:0 Jeremy Bersch (90., 90.+5).

FC Emmelshausen-Karbach III – SV Untermosel Kobern-Gondorf II 6:3 (2:2). Ein Doppelschlag von Tom Schmitt (64.) und Paulo Pinto (65.) brachte die Wende in der Partie, bevor erneut Reuter (82.) und Felix Liesenfeld (85.) den 6:3-Sieg für die Dritte von Emmelshausen-Karbach perfekt machten. „Wir hatten 15 Minuten vor der Pause und 10 Minuten danach etwas Probleme und wurde dafür auch eiskalt bestraft. Trotzdem haben wir Moral bewiesen und das Spiel gewonnen“, so ein erleichterter Gastgeber-Coach Fabio Schmitt.

Tore: 1:0 Florian Jannke (5.), 2:0 Florian Reuter (21.), 2:1 Florian Ramaj (30.), 2:2 Thomas Kaluza (35.), 2:3 Florian Jonach (53.), 3:3 Tom Schmitt (64.), 4:3 Paulo Pinto (65.), 5:3 Florian Reuter (82.), 6:3 Felix Liesenfeld (85.).

SG Oppenhausen/Nörtershausen – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II 7:0 (4:0). Keinerlei Zweifel ließ Oppenhausen beim Kantersieg gegen Mörschbach II aufkommen. Bereits zur Pause stand es 4:0 für die dominanten Hausherren, die damit den zweiten 7:0-Erfolg in Serie feierten. Trainer Christian Staaden zeigte sich hochzufrieden: „Wir haben überlegt und kontrolliert das Ganze zu Ende gespielt, unsere fußballerische Qualität auf dem großen Platz gezeigt und sind bis zum Schluss konzentriert geblieben.“ Für Mörschbach II war es die erste Niederlage in dieser Saison.

Tore: 1:0 Philipp Porz (17.), 2:0 und 3:0 David Roos (28., 36., beide Foulelfmeter), 4:0 und 5:0 Porz (44., 60.), 6:0 Daniel Malz (81.), 7:0 Florian Speth (84.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SG Mosel Löf II 7:2 (4:2). Eine klare Angelegenheit war auch der 7:2-Erfolg der SG Laudert. Obwohl die Gäste laut Lauderts Spielertrainer Reyad David „alles gegeben haben“, wurde der große Unterschied deutlich. Das Ergebnis gehe auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. „Wir haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht, das war entscheidend“, analysierte David den Spielverlauf und die Überlegenheit seiner Mannschaft.

Tore: 1:0 Janis Weber (10.), 1:1 unbekannt (19.), 2:1 und 3:1 Janis Weber (22, 34.), 4:1 Nils Gödert (38.), 4:2 unbekannt (45.), 5:2 Gödert (60.), 6:2 und 7:2 Tim Leidig (71., 80.).

SG Urbar/Werlau – SSV Buchholz 7:1 (0:0). Viel Geduld musste die SG Urbar/Werlau aufbringen, die nach einer torlosen ersten Hälfte noch einen fulminanten 7:1-Sieg feierte. Eine taktische Ansprache von Coach Torsten Schneider zeigte Wirkung. „In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir in die Räume zwischen die Ketten spielen müssen“, erklärte er. Der Foulelfmeter zum 1:0 durch Fin Bachmann (46.) direkt nach Wiederanpfiff wurde gleich zum Dosenöffner. „Das Tor hat die Statik des Spiels verändert“, so Schneider.

Tore: 1:0 Fin Bachmann 46., Foulelfmeter), 2:0 Jannik Gärtner (48.), 3:0 Christoph Kramer (72.), 4:0 Jakob Muders (79.), 4:1 Florian Maniera (85.), 5:1 Nicolai Neuendorf (86.), 6:1 Kevin Fahning (90.+2), 7:1 Bachmann (90.+3).