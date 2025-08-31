Ein 17:0 kommt in der B-Klasse nicht alle Tage vor. In der Kreisliga B Staffel 9 auch nicht, am vierten Spieltag allerdings schon. Oppenhausen fertigte die Untermosel-Reserve mit exakt diesem Resultat ab.

Nur fünf Begegnungen standen in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 auf dem Programm, aber die hatten es teils in sich. Den Vogel schoss Tabellenführer Oppenhausen mit einem 17:0-Sieg ab.

FC Emmelshausen-Karbach III – SG Viertäler Oberwesel II 1:0 (0:0). Ein Treffer kurz nach dem Seitenwechsel reichte Emmelshausen-Karbach III, um die drei Punkte zu Hause zu behalten. Jannis Kunz sicherte der FCEK-Dritten mit seinem Tor in der 47. Minute den Sieg. Emmelshausen-Karbachs Coach Fabio Schmitt sah einen verdienten Erfolg für sein Team: „In der ersten Halbzeit waren wir noch etwas zu nervös und etwas zu hektisch im Spiel nach vorne, in der zweiten Halbzeit lief der Ball deutlich besser.“ Trotz der spielerischen Steigerung haderte er aber auch: „Wir haben schön kombiniert, aber uns nicht belohnt, mehrere Tore zu machen. So ist es bisschen schade, dass es nur 1:0 ausgegangen ist. Aber egal, drei Punkte nehmen wir mit.“

Tor: 1:0 Jannis Kunz (47.).

SV Waldesch – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II 1:1 (1:0. In einer umkämpften und von vielen Zweikämpfen geprägten Begegnung trennten sich Waldesch und die Mörschbach II mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Gästetrainer Kevin Praß sprach von einer „sehr hitzigen Partie mit vielen Fouls und Nickligkeiten auf beiden Seiten“. Angesichts der Personalsituation war er mit dem Punktgewinn aber nicht unzufrieden: „Alles in allem ein gerechtes Ergebnis. In Anbetracht der Tatsache, dass wir auf sechs Stammspieler verzichten mussten, können wir mit dem Ergebnis leben.“ Bei den Gastgebern war vieles neu, mit Manuel Blank und Tino Strebe das Trainergespann als gemeinsame Nachfolger von Urgestein Toni Link – und mit dem Ex-Karbacher Stefan Preuß auch der Torschütze zum 1:0 für die Gastgeber, Preuß hat sich in dieser Woche dem SVW angeschlossen.

Tore: 1:0 Stefan Preuß (39.), 1:1 Michel Wahlandt (48.).

Besonderheiten: Gelb-Rote Karten für Silas Pauli (Mörschbach II, 52.) und Dawid Berwanger (Waldesch, 67.).

SG Ehrbachtal Ney – SG Mosel Löf II 4:1 (1:0. Ehrbachtal setzte sich am Ende deutlich mit 4:1 gegen die Reserve der Löfer durch, Mühe hatte sie mit dem Gegner nur wenige Minuten. „Nach dem 1:1 sind wir bisschen geschwommen“, gab Trainer Andreas Herdt zu, dessen Team von der offensiven Ausrichtung der Gäste überrascht wurde. Ein Doppelschlag in Löfs bester Phase brachte Ehrbachtal jedoch vorentscheidend zurück auf die Siegerstraße. Herdt sah einen siegbringenden Vorteil: „Ich glaube, hinten raus war die Fitness entscheidend.“

Tore: 1:0 Niklas Bardtke (39., Foulelfmeter), 1:1 Eigentor (46.), 2:1 Elson Nicaj (53.), 3:1 Lukas Reiner (54.), 4:1 Waldemar Frank (72.).

Besonderheit: Hendrik Paffenholz (Löf II) hält Foulelfmeter von Niklas Bardtke (53.).

SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach – SSV Buchholz 3:2 (1:1. Dank eines überragenden Nils Gödert drehte Laudert die Partie. Er brachte seine Farben zunächst in Führung (23.) und wurde fünf Minuten vor dem Ende mit seinem dritten Treffer zum umjubelten Matchwinner. Für Lauderts Spielertrainer Reyad David ging das Ergebnis in Ordnung: „Der Sieg ist insgesamt verdient von den Chancen her. Um ein Spiel zu gewinnen, musst du die Tore machen, das haben wir gemacht. Am Ende sind wir froh, auch wenn wir nicht überragend gespielt haben.“

Tore: 1:0 Nils Gödert (23.), 1:1 Florian Maniera (39.), 1:2 Lino Dörr (65.), 2:2 und 3:2 Nils Gödert (68., 85.).

SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen – SV Untermosel Kobern-Gondorf II 17:0 (11:0). Oppenhausen/Nörtershausen feierte ein Schützenfest, bereits zur Halbzeit stand es nach einer wahren Torflut 11:0. Trainer Christian Staaden zeigte sich vollends zufrieden: „Wir waren von der ersten bis zur letzten Minute konzentriert. Es war mir ganz wichtig, zu Null zu spielen.“ Trotz der drückenden Überlegenheit ließ sein Team nicht nach. „Wir haben kaum Chancen liegenlassen, konsequent bis zum Tor zu Ende gespielt und sind auch eiskalt geblieben“, so Staaden.

Tore: 1:0 Malte Reitz (2.), 2:0 David Roos (9.), 3:0 Demetrius Pfoo (26.), 4:0 Tobias Vogt (27.), 5:0 Roos (30.), 6:0 Lars Wäger (33.), 7:0 Pfoo (34.), 8:0 Roos (37.), 9:0 Philipp Porz (41.), 10:0 Roos (44.), 11:0 Wäger (45.), 12:0 Pfoo (47.), 13:0 Lukas Neiser (56.), 14:0 Daniel Malz (64.), 15:0 Lukas Neiser (67.), 16:0 Neiser (85.), 17:0 Florian Speth (90.).