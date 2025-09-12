Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 hat sich A-Klasse-Absteiger SG Oppenhausen/Nörtershausen die Tabellenführung zurückerobert: Oppenhausen gewann das Derby bei Aufsteiger SSV Buchholz vor 150 Zuchauern mit 7:0 (3:0) und hat nach nur fünf Partien schon 40 Tore auf dem Konto.

Buchholz hatte der Offensivwucht der Gäste zu wenig entgegenzusetzen. „Man muss klar sagen, dass unser Auftritt nicht dem entsprach, was man von einem Derby erwarten darf. Wir hatten uns viel vorgenommen, konnten aber nur wenig davon umsetzen”, meinte SSV-Coach Michael Pandorf. Die Klatsche war für ihn aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: „Wir befinden uns mitten in einem Entwicklungsprozess – und dazu gehören nun einmal auch Rückschläge. Wichtig ist jetzt, die richtigen Schlüsse zu ziehen.“ Bitter für Oppenhausen: Lukas Neiser musste mit einer Schulterverletzung ausgewechselt werden. Am Sonntag geht es für beide weiter: Oppenhausen empfängt den Dritten Mörschbach II um 14.30 Uhr in Nörtershausen zum Spitzenspiel, Buchholz gastiert um 15 Uhr in Werlau beim Zweiten SG Urbar/Werlau.

Tore: 0:1 Malte Reitz (11.), 0:2 und 0:3 Demetrius Pfoo (13., 25.), 0:4 Stefan Röhrig (58.), 0:5 Philipp Porz (75.), 0:6 David Roos (78.), 0:7 Tobias Vogt (80.).