Kreisliga B Staffel 9 Oppenhausen/Nörtershausen reicht ein Punkt zum Aufstieg Nico Balthasar 14.05.2026, 14:48 Uhr

i Im Hinspiel hatte Oppenhausen/Nörtershausen (in Weiß) im Spitzenspiel in Werlau beim Meister Urbar mit 0:2 das Nachsehen. Im Rückspiel reicht dem Zweiten Oppenhausen in Nörtershausen am Sonntag (14.30 Uhr) am Sonntag ein Punkt, um Urbar/Werlau in die A-Klasse zu folgen. hjs-Foto

Nach dem 4:4 gegen Niederburg im vorgezogenen Spiel des vorletzten Spieltags steht Mosel Löf II als zweiter Absteiger neben Bassenheim in der B Staffel 9 fest. Mit einem Remis im Hit gegen Urbar würde Oppenhausen dem Meister in die A-Klasse folgen.

Am 25. und vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht das große Duell zwischen Vizemeister und Meister an: Die SG Oppenhausen/Nörtershausen empfängt die bereits gekrönte SG Urbar/Werlau. Zudem stehen drei weitere Begegnungen auf dem Programm.







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