Nach dem 4:4 gegen Niederburg im vorgezogenen Spiel des vorletzten Spieltags steht Mosel Löf II als zweiter Absteiger neben Bassenheim in der B Staffel 9 fest. Mit einem Remis im Hit gegen Urbar würde Oppenhausen dem Meister in die A-Klasse folgen.
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Am 25. und vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 steht das große Duell zwischen Vizemeister und Meister an: Die SG Oppenhausen/Nörtershausen empfängt die bereits gekrönte SG Urbar/Werlau. Zudem stehen drei weitere Begegnungen auf dem Programm.