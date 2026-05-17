Kreisliga B Staffel 9 Oppenhausen/Nörtershausen ist zurück in der A-Klasse Nico Balthasar 17.05.2026, 19:06 Uhr

i Jubel über den Aufstieg: Die SG Oppenhausen/Nörtershausen kehrt nach nur einem Jahr in der B-Klasse zurück in die Kreisliga A. Mark Dieler

Oppenhausen/Nörtershausen hat die sofortige Rückkehr in die A-Klasse als Vizemeister der B Staffel 9 fix gemacht: Der Schnitt von 2,43 Punkten pro Spiel reicht über die Quotientenregelung zum Aufstieg als einer von 13 (von 15) B-Klasse-Zweiten.

In den verbleibenden vier Spielen des 25. Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gab es vier Heimsiege. Und das bedeutet: Die SG Oppenhausen/Nörtershausen hat den Aufstieg in die A-Klasse (über die Quotientenregelung) mit einem deutlichen Erfolg über Meister Urbar/Werlau endgültig perfekt gemacht.







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