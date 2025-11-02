Kreisliga B Staffel 9 Oppenhausen/Nörtershausen besteht „Charaktertest“ Nico Balthasar 02.11.2025, 18:23 Uhr

i Dominik Boos (rechts, links sein Teamkollege Luca Telch), Kapitän der SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II, markierte das 1:0 beim 5:0-Heimsieg im Argenthaler Waldstadion gegen den SSV Buchholz um Sebastian Wagner. Mörschbach II beendet die Hinrunde als Fünfter, Buchholz als Neunter. Mark Dieler

Nur vier Begegnungen fanden am letzten Hinrundenspieltag der B Staffel 9 statt. Das Spitzenspiel Ehrbachtal gegen Niederburg wurde abgesagt, die Partie der Kellerkinder Mosel Löf II gegen Untermosel II war schon länger ins neue Jahr verlegt worden.

Während der schon zuvor feststehende Herbstmeister SG Urbar/Werlau am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 turnusmäßig eine Pause einlegen durfte, nutzte Verfolger SG Oppenhausen die Gelegenheit, um mit einem Sieg den Anschluss zu halten.







