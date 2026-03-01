Kreisliga B Staffel 9 Oppenhausen gewinnt kampflos gegen Bassenheim Michael Bongard 01.03.2026, 08:48 Uhr

i Symbolbild dpa

Der FC Bassenheim hat das Nachholspiel in der B Staffel 9 bei der SG Oppenhausen/Nörtershausen aus Personalmangel abgesagt, die Punkte gehen kampflos an den Tabellenzweiten.

Nur eins von zwei geplanten Nachholspielen haben zum Jahresauftakt in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 stattgefunden.SG Oppenhausen/Nörtershausen – FC Bassenheim Nichtantritt Bassenheim. Der Tabellenzweite Oppenhausen wurde am Samstagmorgen von Spielleiter Michael Melzer informiert, dass Gast FC Bassenheim am Sonntagnachmittag aus Personalmangel nicht antreten würde.







