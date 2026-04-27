Fußball-Kreisliga B5 Oldies Adrian Kilp und Steffen Schmidt als Joker Stefan Nink 27.04.2026, 11:29 Uhr

i Maurice Peters (rotes Trikot, hier zweiter Sieger gegen Elberts Julian Wilhelmi) gelang auf dem Horbacher Waldsportplatz der Siegtreffer für den TuS Weinähr. Andreas Hergenhahn

Die Sportfreunde Bad Ems haben den ersten Abstieg ihrer Vereinsgeschichte locker weggesteckt und kehren postwendend ins Kreisoberhaus zurück. Mit dem 2:0-Derbysieg gegen den TuS Nassau machten die Kurstädter vorzeitig ihr Meisterstück.

Ihren Alleingang durch die Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B5 schlossen die Sportfreunde Bad Ems vorzeitig erfolgreich ab. Der erste „Matchball“ wurde im Derby gegen den TuS Nassau verwandelt, der sich seinerseits Rang zwei so gut wie abschminken kann.







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