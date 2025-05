Dank einer starken Rückrunde muss sich die SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach keine Abstiegsgedanken mehr machen. In der kommenden Spielzeit will die SG im oberen Tabellendrittel angreifen.

Die SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach war lange Zeit im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B1 vertreten. Das Team von Trainer Joachim Hallerbach startete in der Rückrunde eine wahre Aufholjagd und punktete sich auf Platz sieben der Tabelle. Auch Platz sechs ist für die SG noch im Bereich des Möglichen, dafür müsste Offhausen aber am letzten Spieltag gegen den bereits feststehenden Meister, die SG Gebhardshainer Land, gewinnen. Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, 15 Uhr.

Was lief bisher gut und wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Mit der Rückrunde bin ich zufrieden, bis auf einen Ausrutscher. Unsere 2:12-Niederlage in Atzelgift darf natürlich nicht passieren. Ansonsten war unsere Rückrunde wirklich gut, damit bin ich sehr zufrieden.

Was lief bisher noch nicht so gut und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Sehr unzufrieden bin ich mit unserer Trainingsbeteiligung. Da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Verbesserungspotenzial gibt es bei der Einstellung der Spieler.

Was macht die SG Offhausen aus?

Was richtig positiv ist, ist der Zusammenhalt in der Mannschaft. Wir haben in den letzten drei Jahren eine unheimliche Gemeinschaft geformt. Mittlerweile haben wir auch wieder einen richtig tollen Teamgeist. Wir sitzen lange nach den Spielen zusammen und die Wenigen, die beim Training sind, bleiben auch lange nach dem Training.

Was ist das Ziel für den letzten Spieltag und auch über die Saison hinaus?

In der Winterpause habe ich das Ziel rausgegeben, dass wir Sechster werden wollen. Aktuell sind wir Siebter, punktgleich mit dem Sechsten. Wir wollen also auch in Gebhardshain gewinnen, auch wenn es schwer wird. Die Punkte für unser Ziel haben wir womöglich woanders verschenkt. Wenn wir nächste Saison so wie in der Rückrunde spielen, wollen wir auch unter die ersten Fünf der Liga.

Vervollständigen sie mir folgenden Satz: Als Trainer der SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach will ich...

...in der neuen Saison mindestens Platz fünf erreichen.