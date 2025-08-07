Die Sommerpause ist vorbei, auch in der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 rollt wieder der Ball. Zum Auftakt der Saison 2025/2026 stehen am ersten Spieltag sechs Duelle auf dem Programm, die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen II hat in der 13er-Staffel, in der neun Hunsrück/Mosel-Teams spielen, frei.

SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid – SV Waldesch(Fr., 19.30 Uhr, in Niederburg). Mit hohen Erwartungen startet Niederburg in die neue Saison. Nach einer erfolgreichen Generalprobe im Kreispokal 1 gegen Ehrbachtal (5:1) soll nun auch in der Liga ein Sieg her. „Im Hinblick darauf, dass letzte Saison viel verloren wurde, wäre es schön, mit einem Erfolgserlebnis zu starten, auch weil wir den Ehrgeiz haben, oben mitspielen zu wollen“, erklärt Trainer Patric Muders, der zum Auftakt auf alle Mann zurückgreifen kann. Über den Gegner SV Waldesch könne er zwar nichts sagen, die Zielsetzung sei aber klar. „Drei Punkte. Klappt es nicht, dann kann es ja nur am Trainer liegen“, scherzt der Coach mit Blick auf das gewonnene Pokalspiel, bei dem er noch eine Sperre aus der Vorsaison absaß.

FC Emmelshausen-Karbach III – SG Urbar/Werlau(Fr., 20 Uhr, in Leiningen). Unter schwierigen Vorzeichen steht der Saisonstart für die dritte Mannschaft des FC Emmelshausen-Karbach. Gegen die SG Urbar/Werlau muss das Team gleich auf mehrere wichtige Stützen verzichten. „Es fehlen mit Stammtorhüter Lukas Maier, Stammspieler Emil Müller und Maxi Hieronimus sowie Kapitän Paulo Pinto wichtige Säulen der Mannschaft. Auch Co-Trainer Lukas Will ist leider nicht dabei“, bedauert Trainer Fabio Schmitt die Ausfälle. Er sieht sein Team als Underdog an, verspricht aber Gegenwehr: „Ich sehe Urbar auf jeden Fall in der Favoritenrolle mit den Neuzugängen und ihrer Vorbereitung, aber da schenken wir nichts her. Wir werden uns nicht wehrlos ergeben.“

SV Untermosel Kobern-Gondorf II – SG Ehrbachtal Ney (So., 12 Uhr). Nach der deutlichen 1:5-Pokalniederlage gegen Niederburg will Ehrbachtal eine Reaktion zeigen. Der neue Trainer Andreas Herdt nahm die Klatsche als „Warnschuss zur richtigen Zeit“ und hat seine Mannschaft „ins Gebet genommen“, da er mit der Einstellung unzufrieden war. Personell sieht es nicht optimal aus, da mit Kai Kusber (Knieprobleme), Simon Schneider und Ben Bunzel (Aufbautraining) drei Stammspieler verletzt ausfallen. Den Gegner aus Kobern schätzt Herdt als „junge, spielfreudige Mannschaft“ ein und freut sich, nach Schlusspfiff “zu wissen, wo wir stehen".

SSV Buchholz – SG Mosel Löf II (So., 14 Uhr). Der SSV empfängt mit der SG-Reserve einen Mitaufsteiger und erwartet dementsprechend einen „guten und motivierten Gegner“, wie der neue Buchholz-Trainer Michael Pandorf erklärt. Er legt zu Saisonbeginn den Fokus auf die Organisation und Ordnung in der Defensive. „Unsere oberste Priorität ist es, dass die Null steht – das ist immer unser Ziel“, betont Pandorf. Seine Mannschaft werde selbstbewusst auftreten und alles daransetzen, hinten stabil zu bleiben und das eigene Spiel durchzuziehen.

FC Bassenheim – SG Oppenhausen/Nörtershausen/Udenhausen (So., 14.30 Uhr). Bei der SG Oppenhausen ist die Vorfreude groß. „In den letzten Wochen wurde viel über uns gesprochen und auch wir haben ja ganz klare Ziele ausgesprochen. Jetzt heißt es, den Worten auch endlich Taten folgen zu lassen“, sagt Trainer Christian Staaden. Der Aufsteiger aus Bassenheim sei zwar ein „komplett unbekannter Gegner'“, doch man wolle die Euphorie beim Aufsteiger direkt im Keim ersticken und von Beginn an zeigen, „dass man mit uns rechnen muss“. Die Freude wird allerdings durch zwei schwere Verletzungen vom 2:1-Sieg gegen A-Ligist Rheinböllen im Kreispokal getrübt: Ricardo de Sousa (Knie) und Michael Wey (Ellbogen) werden beide mehrere Monate ausfallen. Umso kämpferischer gibt sich Staaden: „Wir haben einen breiten Kader, will ich das gar nicht groß thematisieren.“

SG Viertäler Oberwesel II – SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach (So., 14.30 Uhr, in Oberwesel).Für die Reserve der Oberweseler ist das erste Spiel als Derby direkt eine wichtige „Standortbestimmung“. Trainer Fabian Dämgen weiß um die Schwere der Aufgabe gegen einen robusten Gegner um den neuen Spielertrainer Reyad David. „Laudert ist körperlich stark, bringt eine gewisse Mentalität mit und hat auch den ein oder anderen individuell starken Spieler im Team“, analysiert Dämgen. Ein guter Start wäre für sein Team enorm wichtig, da mit Oppenhausen und Urbar als nächste Gegner zwei Top-Teams warten. „Mit einem guten Start könnten wir mit mehr Ruhe zu den zwei Meisterschaftskandidatenfahren“, hofft der Coach darauf, dass sein Team zeigt, dass es mithalten kann.