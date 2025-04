So langsam wird die Sache ernst. In den B-Klassen-Staffeln 2, 3 und 4 gehen die Teams aus dem Kreis Neuwied bereits in den 20. Spieltag. Da hat kaum eine Mannschaft etwas zu verschenken.

Sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf geht es für die B-Ligisten aus dem Kreis Neuwied um wichtige Punkte.

Kreisliga B2

Der Tabellendritte SG Grenzbachtal will seinen Lauf fortsetzen und beim Vorletzten SG Herschbach/Girkenroth/Salz II den fünften Sieg in Folge einfahren (So., 12.30 Uhr in in Girkenroth).

Kreisliga B3

Der TuS Asbach II konnte in der Rückrunde erst einen Sieg verbuchen. Mit einem Heimsieg gegen die SG Thalhausen/Maischeid würde die Bezirksliga-Reserve den Gegner in der Tabelle überholen (So., 12 Uhr). Für eine Überraschung möchte die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dernbach/Raubach II gegen den Zweiten SSV Weyerbusch sorgen (So., 12.45 Uhr in Urbach-Dernbach). Eine Woche nach dem 0:0 gegen Lautzert II bestreitet der FV Rot-Weiß Erpel das nächste Kellerduell und kann mit einem Sieg die „rote Laterne“ an den SV Windhagen II weiterreichen (So., 14.30 Uhr). Die Kickers Westerwald Buchholz möchten ihrer Favoritenrolle gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gerecht werden (So., 14.30 Uhr). Der SV Rengsdorf freut sich auf sein erstes Heimspiel des Jahres und hat noch eine Rechnung offen mit der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II nach der 3:5-Niederlage im Hinspiel (So., 14.30 Uhr).

Kreisliga B4

Nachdem der CSV Neuwied es zuletzt mit den Schwergewichten der Liga zu tun hatte, sollte die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Ruitsch-Kerben keine allzu höhe Hürde darstellen (Sa., 18.30 Uhr). Angesichts von 13 Punkten Rückstand auf den sechsten Platz kann das Maximalziel des SV Melsbach nur das Verteidigen der aktuellen Platzierung sieben sein. Ein Sieg beim FC Alemannia Plaidt II wäre da hilfreich, schließlich beträgt der Vorsprung auf den elften Rang auch nur drei Zähler (So., 13 Uhr).

Beim 3:4 im Hinspiel schnupperte der SSV Heimbach-Weis II lange an einem Punktgewinn, ehe der SG Hambuch in der 88. Minute der Siegtreffer gelang. Beim Rückspiel in Brohl möchte die SSV-Reserve zum dritten Mal in Folge unbesiegt bleiben (So., 14.30 Uhr). Vier Spiele, vier Siege, 13:0 Tore: Die Bilanz des neuen Niederbieberer Trainers Christian Roscher kann sich wahrlich sehen lassen. Auch im Heimspiel gegen die SG Maifeld-Elztal II soll beim Tabellenführer die Null stehen (So., 14.30 Uhr).

Das Topspiel steigt auf dem Kunstrasen in Heddesdorf, wo die SG Neuwied gegen den VfL Oberbieber ihre weiße Heimweste wahren und im zehnten Heimspiel den zehnten Sieg erringen möchte (So., 15 Uhr). Die SG Feldkirchen/Hüllenberg darf sich nach der jüngsten Heimniederlage nun gegen die Spfr Miesenheim keinen weiteren Ausrutscher leisten, wenn sie die Aufstiegsplätze nicht aus den Augen verlieren will (So., 15 Uhr in Feldkirchen). Der FV Engers II kann im Aufstiegsrennen auf Unterstützung aus dem Oberliga-Kader zählen. So kamen zuletzt Goran Naric, Manoel Splettstößer und Ex-Profi Dieter Paucken im Tor zum Einsatz. Man darf gespannt sein, wer gegen den TuS Hausen mithelfen soll, damit der zehnte Sieg in Folge gelingt (So., 15.30 Uhr).