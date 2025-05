In der Fußball-Kreisliga B 4 hat es einen Machtwechsel an der Tabellenspitze gegeben. Der ehemalige Führende, der VfL Wied Niederbieber, verlor sein Heimspiel gegen den FV Engers II, wovon der VfL Oberbieber profitierte und sich zum neuen Ligaprimus aufschwang. Bereits am Dienstagabend (19.30 Uhr) geht es mit dem Nachholspiel zwischen dem SV Melsbach und dem CSV Neuwied weiter. Tags darauf empfängt die SG Maifeld-Elztal II die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl um 19.30 Uhr zu einem weiteren Nachholspiel.

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – Sportfreunde Miesenheim 6:2 (4:0)

Ein halbes Dutzend schenkte die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl den Gästen aus Miesenheim ein. Der Sturmlauf der Hausherren startete mit einem Treffer von Lukas Mohr (30.), ehe Dominik Johann (37.), Simon Spies (40.) und Levin Wey (45.) den Spielstand noch vor der Pause auf 4:0 erhöhten. Burim Zenelis Anschlusstreffer (52.) konterten Mohr (52.) und Wey (61.) mit zwei weiteren Toren, danach war es erneut Zeneli, der den 2:6-Endstand besorgte. „Nachdem wir zu Beginn ein wenig mit der körperlichen Spielweise des Gegners klarkommen mussten, haben wir im Anschluss den einen oder anderen sehenswert herausgespielten Treffer erzielen können“, zeigte sich Hambuchs Trainer Stephan Schikora hochzufrieden.

SV Ruitsch-Kerben – SG Neuwied 1:6 (1:4)

Rund eine halbe Stunde mussten sich die Gäste aus Neuwied auf die ungewohnten Gegebenheiten des Ruitscher Hartplatzes gewöhnen, danach sorgten Mohammed Assali (28., 30.), Maurice Barein (32., 42.), Niko Kreis (48.) und Lauko Faizollah (52.) für den standesgemäßen Kantersieg gegen das Ligaschlusslicht. „Der Start war noch etwas holprig, danach haben wir die Gegebenheiten aber gut angenommen und eine gute Leistung gezeigt“, urteilte der Neuwieder Trainer Hakan Karaman.

SSV Heimbach-Weis II – SG Maifeld-Elztal II 2:1 (0:0)

Nach zehn sieglosen Spielen ist der bereits als Absteiger feststehende SSV-Reserve mal wieder ein Erfolgserlebnis gelungen. Die Gäste gingen durch Michael Emmer verdient in Führung (56.), verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Maximilian Salz (76.) und Daniel Schmitz (87.) drehten die Partie und sorgten für den ersten Heimbacher Dreier des Jahres. „Wir haben nicht aufgegeben und uns endlich einmal belohnen können“, frohlockte SSV-Coach Andre Welter. Gästetrainer Simon Mayer zeigte sich dagegen bedient: „Wir haben eigentlich alles im Griff und werden dann zweimal ausgekontert.“

FC Plaidt II – TuS Hausen 0:7 (0:4)

Der kurzzeitige Höhenflug der Plaidter Reserve ist mit einer hohen Niederlage abrupt zu Ende gegangen. Der Gast aus Hausen spielte sich in einen Rausch und überrollte die Hausherren förmlich. Lars Hitzing (18., 41., 75.), Dennis Chesler (24.), Kevin Schulz (39.), Nils Schmidtke (83.) und Justin Rehder (89.) trugen sich in die Torschützenliste ein. FC-Vorsitzender Dennis Kleemann meinte: „All das, was uns in den vergangenen beiden Wochen so stark gemacht hat, hat heute gefehlt.“ TuS-Coach Dominik Ihle lobte dagegen: „Das war von Beginn an eine starke Leistung, der Sieg geht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung.“

VfL Wied Niederbieber – FV Engers II 2:3 (0:3)

Der VfL Wied Niederbieber musste durch die Niederlage gegen Engers II den Platz an der Spitze räumen. Auf dem heimischen Rasen lag Niederbieber nach Treffern von Henry Greiner (9.), Zellhan Rexha (28.) und Timo Telocka (39.) zur Pause mit 0:3 im Hintertreffen, ehe der VfL in den zweiten 45 Minuten zur Aufholjagd blies. Henning Bohn (50.) und Kevin Schneider (90.) sorgten für den Anschluss, weitere Treffer sollten aber nicht mehr fallen, sodass Niederbieber die Tabellenführung an Lokalrivale Oberbieber abtreten musste und nun zwei Punkte weniger aufweist.

„Wir hätten das Spiel nach der Pause drehen können, waren aber leider nicht effektiv genug“, haderte VfL-Coach Christian Roscher. Gästetrainer Torsten Gollnow sah hingegen einen verdienten Sieger: „Bis auf die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel, in der Niederbieber ordentlich drückte, war es eine Partie auf Augenhöhe, die wir für uns entscheiden konnten.“

SG Feldkirchen/Hüllenberg – VfL Oberbieber 2:5 (1:2)

Der VfL Oberbieber ist zurück an der Tabellenspitze und sicherte sich den Platz an der Sonne durch einen starken Auftritt auf dem Feldkirchener Kunstrasen. VfL-Trainer Markus Podehl sah einen vollkommen verdienten Sieger: „Feldkichen war zwar immer in Schlagdistanz, allerdings waren wir die klar spielbestimmende Mannschaft. Spätestens nach der Pause gab es kaum einen Zweifel, dass wir den Platz als Sieger verlassen werden.“ Feldkirchens Trainer Stefan Linnig sagte: „Man hat gemerkt, dass es bei Oberbieber um viel ging, bei uns aber ein wenig die Luft raus ist.“

Tore: 0.1 Robin Halfmann (28.), 1:1 Predrag Vucic (34.), 1:2 Michael Neumann (41.), 1:3 Elias Mohebzada (61.), 2:3 Vucic (65.), 2:4 Mohebzada (70.), 2:5 Louis Birnbach (74.).