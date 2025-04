In der Fußball-Kreisliga B 4 war einiges los. Durch den Sieg im Topspiel gegen den FV Engers II hat der VfL Oberbieber den zweiten Platz zementiert und bleibt weiter Spitzenreiter VfL Wied Niederbieber dicht im Nacken.

SV Ruitsch-Kerben – Sportfreunde Miesenheim abgebrochen

Die Partie zwischen Ruitsch-Kerben und den Sportfreunden aus Miesenheim wurde beim Stand von 0:0 nach rund einer halben Stunde auf Wunsch der Hausherren abgebrochen. Zuvor kam es bei einem Spieler der Ruitscher zu einem medizinischen Notfall, infolgedessen wollte der Tabellenletzte die Partie nicht weiter fortführen. Der Wertung der Partie wird nun die Spruchkammer überprüfen.

SSV Heimbach-Weis II – SV Melsbach 1:7 (1:5)

Beim Tabellenvorletzten aus Heimbach-Weis riecht es mittlerweile stark nach Abstieg. Im Heimspiel gegen Melsbach geriet der SSV mit 1:7 unter die Räder, obwohl Daniel Schmitz die Hausherren nach 17 Minuten in Führung schoss. Binnen sieben Minuten drehten die Gäste nach Toren von Tim Becker (17.), Christian Schmidt (19.), Tom Vulicevic (21.) und Robbin Dill (24.) die Partie in eine 4:1-Pausenführung. Dill (36., 84.) und Becker (75.) sorgten schließlich für den Kantersieg. „Dass wir uns so abschießen lassen, ist wirklich unfassbar“, ärgerte sich SSV-Trainer Andre Welter. Gästetrainer Karl-Heinz Loose meinte: „Meine Mannschaft hat es sehr gut gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

FC Alemannia Plaidt II – SG Maifeld-Elztal II 2:0 (1:0)

Der Trainerwechsel bei der Plaidter Reserve hat anscheinend gefruchtet. Am Pommerhof fuhr der FC einen verdienten Heimsieg gegen die Gäste vom Maifeld ein und konnte dadurch den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte ausbauen. Jan Stadtfeld (12.) und Daniel Pipper (59.) sorgten mit ihren Treffern für einen zufriedenen Interimscoach Philipp Pohl, der sagte: „Das war ein Sieg des Willens. Die Mannschaft hat die turbulente Woche gut weggesteckt.“ Gästecoach Simon Mayer haderte dagegen: „Wir waren weit von dem entfernt, was wir noch vergangene Woche gegen die SG Neuwied gezeigt haben.“

VfL Wied Niederbieber – TuS Hausen 4:1 (1:0)

Der Spitzenreiter aus Niederbieber bleibt weiter in der Erfolgsspur und behielt auch gegen den TuS Hausen die Oberhand. Thamy Aurand (32.) in Hälfte eins sowie Kevin Schneider (48.), Henning Bohn (68.) und Niklas Kochhäuser (85.) sorgten für klare Verhältnisse. Lars Hitzing gelang für den Gast aus Hausen in der 88. Minute lediglich der Treffer zum 1:4. „Wir haben es gegen einen giftigen Gegner sehr gut gemacht. Die Mannschaft hat sich das Lob redlich verdient“, freute sich VfL-Coach Christian Roscher.

SG Feldkirchen/Hüllenberg – SG Neuwied 6:0 (3:0)

Die SG Feldkirchen/Hüllenberg hält die Minimalchance im Aufstiegsrennen weiter offen und schenkte SG Neuwied gleich ein halbes Dutzend ein. Tim Schönhals (8.) und Predrag Vucic (40., 45.) schossen die Hausherren zu einer beruhigenden 3:0-Pausenführung. Erneut Schönhals (51.) sowie Bastian Oster (61.) und Firat Ergat (8.) ließen das Ergebnis in die Höhe schnellen. „Die Spieler haben die Vorgaben perfekt umgesetzt. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können“, berichtete Feldkirchens Trainer Stefan Linnig. Neuwieds Coach Hakan Karaman sagte: „Die Luft ist scheinbar raus, zudem haben uns zu viele Stammspieler gefehlt.“

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – CSV Neuwied 4:1 (2:0)

Die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl hat sich überraschend deutlich gegen die favorisierten Gäste des CSV Neuwied durchgesetzt. Levin Wey (30.) und Julian Hammes (45+3.) schossen die Hausherren in Führung, die Calvin Ungers nach der Pause ausbaute (55.). Matthäus Hübert verkürzte nach 68 Minuten zwar, Simon Spies stellte aber in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her. „Eine richtig gute Leistung meiner Mannschaft“, jubelte Hambuchs Trainer Stephan Schikora. CSV-Coach Tobias Krebs haderte: „Wir haben zu keinem Zeitpunkt zu unserem Spiel gefunden und haben daher auch verdient verloren.“

FV Engers II – VfL Oberbieber 3:5 (2:2)

Das Topspiel der beiden Verfolger Engers II und Oberbieber hielt, was es versprach. Tore, strittige Entscheidungen und jede Menge Jubel aufseiten der Gäste – am Engerser Wasserturm war einiges geboten. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, den Schlusspunkt in einem offenen Schlagabtausch setzte in der 81. Minute Oberbiebers Michael Neumann mit einem sehenswerten Seitfallzieher in den Winkel. „Man hat gesehen, dass beide Mannschaften vollkommen zurecht oben stehen. Glückwunsch an Oberbieber“, zeigte sich der Engerser Trainer Torsten Gollnow als fairer Verlierer. VfL-Coach Markus Podehl meinte: „Ein richtig gutes B-Klassen-Spiel. Wir haben Engers in der zweiten Hälfte früher unter Druck gesetzt und so den Schlüssel zum Erfolg gefunden.“ Torfolge: 1:0 Gabriel Müller (10.), 1:1 Lucas Bolz (23.), 2:1 Müller (32.), 2:2 Laurent Kenne Wa (44.), 2:3 Robin Halfmann (70.), 2:4 Elias Mohebzada (72.), 3:4 Müller (73.), 3:5 Neumann (81.).