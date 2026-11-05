Oberbieber hat mit Erpel noch eine Rechnung offen

Die Hinrunde ist Geschichte, von diesem Wochenende an geht es um Punkte für die zweite Halbserie. Beim Wiedersehen mit bekannten Gegnern wird so manche Erinnerung an den Saisonauftakt wach – auch in Oberbieber und Erpel.

In den drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B, in denen Teams aus dem Kreis Neuwied vertreten sind, steht am Wochenende der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm.

0:6, 0:5 und 0:5 lauteten die jüngsten drei Ergebnisse aus Sicht der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen die SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg.