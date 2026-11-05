Die Hinrunde ist Geschichte, von diesem Wochenende an geht es um Punkte für die zweite Halbserie. Beim Wiedersehen mit bekannten Gegnern wird so manche Erinnerung an den Saisonauftakt wach – auch in Oberbieber und Erpel.
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In den drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B, in denen Teams aus dem Kreis Neuwied vertreten sind, steht am Wochenende der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm. Kreisliga B1:0:6, 0:5 und 0:5 lauteten die jüngsten drei Ergebnisse aus Sicht der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen die SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg.