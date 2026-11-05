Erinnerung an ersten Spieltag
Oberbieber hat mit Erpel noch eine Rechnung offen
So war es am ersten Spieltag in der Kreisliga B3: Der VfL Oberbieber (in Schwarz) ging mit 2:1 in Führung, hatte am Ende aber mi
So war es am ersten Spieltag in der Kreisliga B3: Der VfL Oberbieber (in Schwarz) ging mit 2:1 in Führung, hatte am Ende aber mit 2:4 das Nachsehen gegen den FV Erpel. Jetzt kommt es zur Neuauflage. Tor zum 2:1
Jörg Niebergall

Die Hinrunde ist Geschichte, von diesem Wochenende an geht es um Punkte für die zweite Halbserie. Beim Wiedersehen mit bekannten Gegnern wird so manche Erinnerung an den Saisonauftakt wach – auch in Oberbieber und Erpel.

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In den drei Staffeln der Fußball-Kreisliga B, in denen Teams aus dem Kreis Neuwied vertreten sind, steht am Wochenende der Rückrunden-Auftakt auf dem Programm. Kreisliga B1:0:6, 0:5 und 0:5 lauteten die jüngsten drei Ergebnisse aus Sicht der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod II gegen die SG Alsdorf/Kirchen/Freusburg.
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