Nach dem 2:0 im Topspiel gegen Liebshausen II hat Ober Kostenz/Sargenroth nun fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger – bei einem Spiel weniger in der B Staffel 9. Am Tabellenende reichte Rheinblick II die Rote Laterne des Schlusslichts weiter.
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Acht Spiele, acht Siege, nur fünf Gegentore: An der SG Ober Kostenz/Sargenroth führt in der Fußball-Kreisliga Staffel 9 weiter kein Weg vorbei. Am neunten Spieltag fügte der Spitzenreiter im Topspiel der Liebshausener Reserve die erste Saisonniederlage zu und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Mont Royal und Sohren – bei einem Spiel weniger.