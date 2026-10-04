Kreisliga B Staffel 9 Ober Kostenz/Sargenroth gewinnt auch den Hit zu Null Nico Balthasar 04.10.2026, 19:26 Uhr

i Pascal Endres (in Blau), Spielertrainer der SG Ober Kostenz/Sargenroth, traf in Oppertshausen zum 1:0 beim 2:0-Spitzenspielsieg seines makellosen Tabellenführers gegen die SG Liebshausen II um Dominik Boos, die am neunten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen musste. Dennis Irmiter. DENNIS IRMITER - PHOTO-MOMENTS

Nach dem 2:0 im Topspiel gegen Liebshausen II hat Ober Kostenz/Sargenroth nun fünf Punkte Vorsprung auf die Verfolger – bei einem Spiel weniger in der B Staffel 9. Am Tabellenende reichte Rheinblick II die Rote Laterne des Schlusslichts weiter.

Acht Spiele, acht Siege, nur fünf Gegentore: An der SG Ober Kostenz/Sargenroth führt in der Fußball-Kreisliga Staffel 9 weiter kein Weg vorbei. Am neunten Spieltag fügte der Spitzenreiter im Topspiel der Liebshausener Reserve die erste Saisonniederlage zu und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf Mont Royal und Sohren – bei einem Spiel weniger.







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