Noch zwei Mannschaften sind in der Kreisliga B 7 ungeschlagen – und zwei andere hat es an diesem fünften Spieltag zum ersten Mal erwischt.

Nach dem fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga B 7 bleiben nur noch zwei Teams ungeschlagen. Tabellenführer DJK Kruft/Kretz setzte sich knapp mit 1:0 beim FC Rojava Neuwied durch. Die SG Westum/Löhndorf II siegte im Heimspiel gegen die SG Eich/Nickenich/Kell und hat nun zehn Punkte nach allerdings erst vier Spielen. Die ersten Niederlagen setzte es für die SG Walporzheim/Bachem und die SG Niederzissen/Wehr. Die Walporzheimer gingen beim 0:7 in Mendig richtig baden. Niederzissen/Wehr unterlag 1:3 in Vettelhoven bei der Grafschafter SG.

FC Rojava Neuwied – DJK Kruft/Kretz 0:1 (0:0)

Die DJK feierte ihren fünften Erfolg in Serie, hatte jedoch ihre Mühe. Tobias Wagner erzielte in der 26. Minute nach einem langen Ball den Treffer des Tages.

i Es war nicht einfach für Tabellenführer DJK Kruft/Kretz auf dem Hartplatz beim FC Rojava Neuwied (in Hellblau), aber am Ende entschied ein Tor von Tobias Wagner die Partie zugunsten der DJK. Jörg Niebergall

„Wir hatten Probleme mit der destruktiven Spielweise des Gegners, auch mit dem Platz sicherlich. Aber meine Mannschaft hat es mit viel Ruhe und Geduld über die Zeit gebracht und diese Aufgabe abgehakt“, befand DJK-Trainer Philipp Wolf.

Grafschafter SG – SG Niederzissen/Wehr 3:2 (1:0)

„Wir waren klar besser in Halbzeit eins, müssen allerdings mehr aus den Chancen machen. So wurde es nochmal eng nach der Pause. Aber letztlich haben wir es auf dem hohen Rasen ganz gut gelöst und auch durchaus verdient gewonnen“, meinte GSG-Trainer Alexander Dick. Niederzissen-Spielertrainer Patrick Melcher nahm die erste Saisonniederlage gefasst auf: „Unsere erste Hälfte war nicht gut. Nach der Pause hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt und nach dem Ausgleich hatten wir die Chance zur Führung. Ganz am Ende war es dann auch etwas fehlende Cleverness. Wir müssen noch lernen, in der Schlussphase konzentrierter dem Plan zu folgen.“ Tore: 1:0 Benjamin Jurek Brandt (39.), 1:1 Patrick Melcher (53.), 2:1 Michael Gebhard (78.), 3:1 Brandt (84.), 3:2 Lukasz Dymiter (90.).

SC Rhein-Ahr Sinzig – FC Alemannia Plaidt II 3:1 (1:0)

Vor rund 100 Zuschauern feierten die Sinziger bei ihrer Rückkehr auf den Rasenplatz einen Erfolg. „Aber es war etwas zäh und spielerisch nicht so toll. Vielleicht suche ich auch das Haar in der Suppe. Letztlich zählt das Ergebnis, das spricht für uns. Und auch keinesfalls unverdient. Die Rückkehr auf den Platz war natürlich für alle dabei durchaus eine besondere Sache“, erklärte der Sinziger Trainer Mirco Walser. Plaidts Coach Daniel Mayer meinte: „Wieder kassieren wir ein Standardgegentor, obwohl wir am Drücker waren. Dazu dann das Gegentor 32 Sekunden nach der Pause. Der Gegner war schlicht effektiv und wir wieder nicht.“ Tore: 1:0 Daniel Schäfer (28.), 2:0 Daniel Silva Mota (46.), 3:0 Gabi Alshanaa (73.), 3:1 Kevin Eberhardt (85.).

SV Eintracht Mendig II – SG Walporzheim/Bachem 7:0 (1:0)

In dieser Deutlichkeit erwartete wohl niemand an der Brauerstraße die erste Walporzheimer Saisonniederlage. „Am Ende waren es noch zu wenig Treffer, die wir erzielt haben. Wir haben die Partie von der ersten bis zur letzten Minute bestimmt und eine tolle Reaktion auf das 3:8 der Vorwoche gezeigt“, lobte der Mendiger Trainer Steven Brandt. Walporzheims Trainer Lars Huther nahm es gelassen: „Wir waren ersatzgeschwächt und hatten dann bis zur Pause zwei verletzungsbedingte Wechsel. Körperlich und läuferisch konnten wir so nicht dagegenhalten. Insgesamt ein sehr gebrauchter Tag, der die gute Stimmung bei uns aber nicht trüben soll. Lieber einmal richtig verlieren, als mehrere Wochen eine schlechte Form.“ Tom Tiede traf vierfach für die Eintracht (16., 47, 78., 84.), Emil Theisen doppelt (57., 66.) und Johannes Limbach setzte den Schlusspunkt (88.). Besonderheit: Rote Karte gegen den Walporzheimer Leotrim Muharemi nach Schubsen des Gegenspielers (60.).

SG Westum/Löhndorf II – SG Eich/Nickenich/Kell 3:1 (1:0)

„Das Ergebnis spiegelt die Partie ganz gut wider. Wir waren am Ende auch die zwei Tore besser. Nicht mehr, nicht weniger“, sagte der Westumer Coach Martin Münch. „Ich habe insgesamt ein gutes Spiel gesehen. Westum war bislang die beste Mannschaft, auf die wir getroffen sind“, meinte der Eicher Trainer Jürgen Krayer. Tore: 1:0 Nicolas Koch (40.), 2:0 Tizian Karaschewitz (66.), 3:0 Calvin Redzma (83.), 3:1 Joshua Böttcher (84.).

SV Kripp – SC Bad Bodendorf II (Mittwoch, 20 Uhr)

Die Kripper wollen nach ihrem ersten Saisonerfolg in Plaidt auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger nachlegen. Bad Bodendorf II wartet noch auf das erste Erfolgserlebnis, verbuchte bislang erst einen Punkt, ebenfalls war dabei Plaidt der Gegner.