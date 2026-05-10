Kreisliga B Staffel 8 Nur noch die Meister-Entscheidung steht aus Daniel Fischer 10.05.2026, 19:34 Uhr

i Torraumszenen waren Mangelware beim 0:0 zwischen der SG Illerich/Landkern (rote Trikots) und der SG Hocheifel Adenau. Aufsteiger Illerich hat damit zwei Spieltage vor Schluss den Klassenverbleib sicher. Alfons Benz

Ahrtal Hönningen steht kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft in der B Staffel 8, der Zweite Vordereifel Kirchwald hat über die Quotientenregelung den Aufstieg in die A-Klasse auch schon sicher. Der Abstieg von Weiler/Boos ist besiegelt.

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 sind im Tabellenkeller am Wochenende die letzten Entscheidungen gefallen. Während sich die SG Illerich/Landkern mit einem Remis rettete, steht der Abstieg der SG Weiler/Boos fest. An der Tabellenspitze baute die SG Ahrtal den Vorsprung auf die FSG Vordereifel auf fünf Zähler aus und hat in der kommenden Woche beste Möglichkeiten die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.







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