Im Schnitt rappelt es 7,2 Mal Nur die Lion’s behalten Primus Horressen im Blick Leon Böckling, Max Buchmayer 18.11.2024, 09:11 Uhr

i Mit 33 Treffern ist Horressens Steffen Decker (rotes Trikot) einer der Erfolgsgaranten im Team des Tabellenführers. Marco Rosbach

Zwei Westerwälder Mannschaften marschieren an der Spitze der Kreisliga B5 in die Winterpause. Die Überflieger der SG Horressen-Elgendorf schraubten ihre Torbilanz auf 85:6 Treffer nach oben und starten als Top-Favorit ins neue Jahr.

Tore satt gab’s am letzten Spieltag vor der Winterpause in der Kreisliga B7. Im Schnitt rappelte es in den fünf Spielen je 7,2 Mal.SG Arzbach/Nievern – SG Horressen-Elgendorf 0:11 (0:3). Der Tabellenführer aus Horressen und Elgendorf zeigte sich gnadenlos und feierte in Nievern das nächste Torfestival.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen