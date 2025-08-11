Fünf Spiele, vier Auswärtssiege. Einzig der SV Rengsdorf konnte auswärts wenig entgegensetzen. Wobei das Ergebnis von 5:1 am Ende klarer war, als es der Spielverlauf vermuten ließ.

Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 dominierten die Auswärtsteams. Nachdem der Aufsteiger SV Rheinbreitbach II zum Auftakt mit 4:2 beim SV Melsbach gewonnen hatte, nahmen auch die SG Feldkirchen, der TuS Asbach II, die SG Neuwied und die Kickers Westerwald drei Punkte mit nach Hause. Einzig der CSV Neuwied nutzte seinen Heimvorteil und besiegte den SV Rengsdorf mit 5:1.

VfB Linz II – SG Feldkirchen/Hüllenberg 0:6 (0:3). Der Linzer Trainer Kevin Schopp wollte nichts beschönigen: „Feldkirchen hat unsere Fehler eiskalt ausgenutzt und verdient gewonnen. Wir sind noch etwas grün hinter den Ohren und haben Lehrgeld bezahlt.“ Tore: 0:1 Lauro Kunz (2.), 0:2 Fabio Barreiro (12.), 0:3 Julian Krznaric (38.), 0:4 Benjamin Oster (58.), 0:5, 0:6 Tim Schönhals (71., 87.). Zuschauer: 60.

SV Windhagen II – TuS Asbach II 1:5 (1:2). Der Windhagener Coach Heinz Job hatte eine chancenreiche Begegnung gesehen: „Beide Seiten hätten deutlich mehr Tore schießen können. Unser Torwart Johannes Hurtenbach hat eine höhere Niederlage verhindert. Uns fehlten am Ende leider die Körner, um dagegenzuhalten. Deshalb wurde das Ergebnis am Ende doch deutlich.“ Tore: 0:1 Andreas Ziegert (24., Eigentor), 0:2 Luis Schäfer (32.), 1:2 Eric Feldens (34.), 1:3 Moritz Kohr (51.), 1:4 Luis Schäfer (67.), 1:5 Moritz Kohr (75.). Zuschauer: 50.

SG St. Katharinen/Vettelschoß II – SG Neuwied 1:4 (0:1). „Wir hatten uns viel vorgenommen, haben aber mit Neuwied einen sehr starken Gegner erwischt, der verdient gewonnen hat. Wir haben es verpasst, den Anschlusstreffer zu erzielen. Dennoch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, weil die läuferische und kämpferische Leistung gestimmt hat“, sagte St. Katharinens Spielertrainer Patrick Eulenbach. Tore: 0:1, 0:2 Enes Yüksel (28., 51.), 0:3 Djamal Ouro-Djeri (62.), 0:4 Maurice Barein (72.), 1:4 Maximilian Stahl (88.). Zuschauer: 60.

CSV Neuwied – SV Rengsdorf 5:1 (2:1). Knackpunkt der Partie war der Doppelschlag des CSV Neuwied zum 1:1 und 2:1. „Danach ist das Spiel in unsere Richtung gekippt. Der Sieg geht in Ordnung. Es war aber nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt“, berichtete der CSV-Coach Tobias Krebs. Tore: 0:1 Lukas Forneberg (26.), 1:1 Lucas Krahn (38), 2:1 Michael Wolf (39.), 3:1 Julian Penner (64.), 4:1 Florian Frideres (77.), 5:1 Julian Penner (84.). Zuschauer: 60.

FV Rot-Weiß Erpel – Kickers Westerwald Buchholz 0:3 (0:2). Der Erpeler Trainer Erich Langhard sprach von einem „Worst-Case-Szenario“: „Ich musste vor dem Spiel verletzungsbedingt zwei Mal umstellen. Dann liegst du nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. In Unterzahl war es bei den Temperaturen schwierig. In der zweiten Halbzeit hatten wir die ein oder andere Möglichkeit. Wenn uns da der Anschlusstreffer gelingt, hätte die Partie vielleicht noch kippen können.“ Tore: 0:1 Can Büyüktosun (4.), 0:2 Mehmet Can Capa (11., Handelfmeter), 0:3 Luan Muriqi (75.). Gelb-Rote Karte: Nils-Christian Blätgen (FV Erpel, wiederholtes Meckern/11.). Zuschauer: 30.