Fußball-Kreisliga B6 Nur A-Junior Ole Kuske trifft ins Schwarze 26.09.2025, 08:02 Uhr

Sie wollten unbedingt vorlegen, doch das Vorhaben ging schief: Der FSV RW Lahnstein musste in der Fußball-Kreisliga B6 der SG Moseltal beim 1:3 die Punkte überlassen.

Der FSV RW Lahnstein hat am Donnerstagabend in der Fußball-Kreisliga B6 erneut verloren. Die Rhein-Lahn-Nachbarn müssen erst am Sonntagmittag ran.SG Moseltal – FSV RW Lahnstein 3:1 (1:0). In der wegen des bevorstehenden örtlichen Weinfestes vorgezogenen Partie wurde die Elf vom Rhein-Lahn-Eck auf dem Hybridrasen in Lay unter Wert geschlagen.







