Flutlicht-Kick am Freitag Norman Stenzels Vertrauen ist ungebrochen Stefan Nink 29.10.2026, 08:50 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Neun Punkte nach einem Dutzend Spielen: Da hatte sich Trainer Norman Stenzel mit seinem FSV RW Lahnstein mehr ausgerechnet. Doch der Coach bleibt trotz durchwachsener Hinrunde optimistisch, dass sein Team mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird.

Norman Stenzel, Trainer des FSV RW Lahnstein, lässt sich von der fast schon chronischen Auswärts-Misere seiner Schützlinge in der Fußball-Kreisliga B6 nicht entmutigen. „Wir gehören nicht dorthin, wo wir jetzt stehen.“ Die Realität sieht aber anders aus.







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