Lahnstein erwartet SG Rhens
Norman Stenzels Rezept: Von Beginn an hellwach sein  
Norman Stenzel blickt der Lahnsteiner Heimpremiere am Familientag gegen A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay optimistisch entgegen.
Norman Stenzel blickt der Lahnsteiner Heimpremiere am Familientag gegen A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay optimistisch entgegen.
Andreas Hergenhahn

Nochmals Abstiegskampf bis zum Abwinken? Da winkt Norman Stenzel ab. Der Trainer des FSV RW Lahnstein ist guter Dinge, dass seine Elf heuer besser abschneidet und die einstelligen Plätze anvisiert. Doch nach dem 1:4 zum Start müssen Taten folgen. 

Lesezeit 1 Minute
Keine Lust auf eine erneute Zittersaison haben die Fußballer des FSV RW Lahnstein nach Platz 11 im Vorjahr in der Kreisliga B6. Doch nur gute Vorsätze allein sind insgesamt zu wenig, Punkte müssen möglichst zügig her. Nach der am Ende zu hoch ausgefallenen 1:4-Niederlage bei der Germania aus Arenberg steht das Team von Trainer Norman Stenzel bei seinem ersten Heimspiel der Saison gegen den A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay (Sonntag, ab 14.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport