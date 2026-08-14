Lahnstein erwartet SG Rhens Norman Stenzels Rezept: Von Beginn an hellwach sein Stefan Nink 14.08.2026, 08:18 Uhr

i Norman Stenzel blickt der Lahnsteiner Heimpremiere am Familientag gegen A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay optimistisch entgegen. Andreas Hergenhahn

Nochmals Abstiegskampf bis zum Abwinken? Da winkt Norman Stenzel ab. Der Trainer des FSV RW Lahnstein ist guter Dinge, dass seine Elf heuer besser abschneidet und die einstelligen Plätze anvisiert. Doch nach dem 1:4 zum Start müssen Taten folgen.

Keine Lust auf eine erneute Zittersaison haben die Fußballer des FSV RW Lahnstein nach Platz 11 im Vorjahr in der Kreisliga B6. Doch nur gute Vorsätze allein sind insgesamt zu wenig, Punkte müssen möglichst zügig her. Nach der am Ende zu hoch ausgefallenen 1:4-Niederlage bei der Germania aus Arenberg steht das Team von Trainer Norman Stenzel bei seinem ersten Heimspiel der Saison gegen den A-Liga-Absteiger SG Rhens/Spay (Sonntag, ab 14.







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